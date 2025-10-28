EVROPA U ČUDU, SVE JE ZATRPANO SNIJEGOM! Veje kao usred januara, palo preko 80 centimetara snježnog prekrivača

Oblast Alpa danima je na udaru veoma obilnih padavina. Sa Atlantika konstantno struji veoma vlažna, ali i hladna vazdušna masa, a cijelu oblast Alpa zahvatile su veoma obilne padavine. U nižim dijelovima je kišovito, uz pravo jesenje vrijeme i temperature od tek 5 do 10 stepeni, piše Telegraf.
Istovremeno, u višim dijelovima Alpa veje snijeg.
Snježna granica nalazi se na oko 1200 metara nadmorske visine, lokalno i niže, a padao je i u pojedinim dolinama niže od 800 metara.
U mnogim predelima palo je više od 30 cm novog snijega, a u višim delovima preko pola metra, lokalno i 80 centimetara. Snijeg je zavejao područja od francuskih Alpa na zapadu preko njemaćkih i švajacarskih na sjeveru i italijanskih na jugu do Alpa na zapadu Austrije.
Brojna naselja su potpuno zavejana, putevi neprohodni.
Ovogodišnji oktobar već je u više navrata doneo Alpima veoma obilne snježne padavine.
Dobra vijest je da danas slijedi stabilizacija vremena i prestanak padavina, tako da se narednih dana očekuje značajnije poboljšanje vremena.