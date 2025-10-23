Cijena nafte u porastu nakon uvođenja američkih sankcija Rusiji

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla na 65,29 dolara, dok je u SAD-u dostigla 61,26 dolara, što je rast od oko 2,7 dolara u odnosu na prethodni dan.

Sankcije su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao planirani sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog nepostizanja dogovora o ratu u Ukrajini. Trump je također rekao da želi brzo ukinuti sankcije jer one ugrožavaju dominantnu ulogu dolara u svjetskoj trgovini.

SAD sankcijama nastoje smanjiti ruske prihode od nafte i plina, koji čine oko četvrtinu ruskog budžeta. Ipak, Rusija ističe da oporezuje proizvodnju, a ne izvoz, što može ublažiti finansijski udar.

Tržište je zabrinuto zbog otežane opskrbe Kine i Indije ruskom naftom, budući da je Rusija zbog cjenovnih ograničenja grupe G7 preusmjerila veći dio izvoza iz Evrope prema Aziji.

U SAD su prošle sedmice zalihe nafte pale za milion barela, a zalihe benzina i dizela značajno su se smanjile. OPEC je izvijestio da je cijena barela nafte njihovih članica porasla na 63,36 dolara.

