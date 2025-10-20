Izraelski doseljenici upali u dvorište džamije Al-Aqsa: Izvodili provokativne rituale, štitila ih vojska

Deseci izraelskih doseljenika upali su u dvorište kompleksa džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu pod jakom zaštitom policije i vojske.

Deseci izraelskih doseljenika upali su u dvorište kompleksa džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu pod jakom zaštitom policije i vojske.

Kako javlja dopisnik Al Jazeere, izraelski doseljenici su izvodili provokativne rituale direktno ispred Kupole na stijeni.

Oni su izvodili tzv. talmudske rituale koji podrazumijevaju molitve, puhanje u rog i prinošenje žrtava.

Upad se dogodio pod jakom zaštitom izraelskih snaga, što Palestinci vide kao dio izraelskih kontinuiranih pokušaja da uspostavi kontrolu nad jednim od najsvetijih mjesta islama.

Džamija Al Aqsa je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Jevreji to područje nazivaju Brdom hrama, govoreći da su se na njemu u davna vremena nalazila dva jevrejska hrama.

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية علنية وجماعية عند الرواق الغربي للمسجد الأقصى مقابل قبة الصخرة المشرفة.#قدس_بلس pic.twitter.com/bzecFPVL5d — قدس بلس (@PlusQuds) October 21, 2025

Izrael je okupirao istočni Jerusalem, gdje se nalazi Al Aqsa, tokom arapsko-izraelskog rata 1967. godine. Vojska je 1980. anektirala cijeli grad u potezu koji međunarodna zajednica nikada nije priznala.

Podsjećamo, 10. oktobra proglašeno je primirje između Hamasa i Izraela što je ohrabrilo Palestince da se vrate svojim domovima.

Ipak, tokom vikenda izraelske snage izvele su niz smrtonosnih zračnih napada u Gazi i prekršile primirje nakon što su, prema njihovim navodima, borci Hamasa ubili dvojicu izraelskih vojnika.

Podsjećamo, rat između Izraela i Hamasa, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, do sada je odnio više od 68.000 palestinskih života, piše klix.

Facebook komentari