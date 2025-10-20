“Čudotvorno” i “nezaustavljivo” oružje: Lansira se zloglasni “leteći Černobilj”? VIDEO

Izviđački zrakoplov američke mornarice P-8A Poseidon već je uočen kako se “prikrada” u blizini podmorničke baze Sjeverne flote u Murmansku, dok su započele najnovije ratne vježbe Kremlja – iako rusko Ministarstvo obrane nije reklo ni riječi o njima, navodi se dalje.

Vojni promatrači smatraju da se ruski predsjednik Vladimir Putin možda priprema za novi test svog zloglasnog “Burevestnika”, takozvanog “Letećeg Černobila”.

To je krstareća raketa na nuklearni pogon, dizajnirana da, u teoriji, lebdi danima tražeći ciljeve prije nego što ih udari.

Projekt koji je u Moskvi proglašen “čudotvornim” i “nezaustavljivim” oružjem, suočio se s kašnjenjima i ponovljenim neuspesima proteklih godina.

No u svom govoru 10. listopada u Dušanbeu, tijekom posjeta Tadžikistanu, Vladimir Putin je rekao da Moskva “očekuje skoru najavu novog oružja koje razvija i testira za svoj veliki nuklearni arsenal” te upozorio da je u tijeku nova utrka u naoružanju.

„Sofisticiranost naših sustava nuklearnog odvraćanja veća je od one bilo koje druge nuklearne države“, izvijestila je državna novinska agencija Tass, citirajući Putinove riječi, izvorno na ruskom.

„I sve to vrlo aktivno razvijamo“, dodao je ruski predsjednik , govoreći na konferenciji za novinare u Dušanbeu na kraju summita bivših sovjetskih država.

Dodao je i: „Ono o čemu sam govorio prethodnih godina sve napreduje – dovodimo to do savršenstva.“

Kineski i neki drugi mediji sugerirali su da je Putin, kada je najavljivao novo oružje za ruski nuklearni arsenal , mislio na “Burevestnik” , za koji je sam Putin prethodno rekao da je već prošao jedno uspješno testiranje.

Šta je “Burevestnik”

“Burevestnik” je krstareća raketa lansirana sa zemlje, niskoleteća, koja ne samo da može nositi nuklearnu bojevu glavu , već je i na nuklearni pogon.

Putin je prvi put otkrio projekt u martu 2018.

“Burevestnik” je naziv i pesme Maksima Gorkog iz 1901. godine, a koja je bila jedan od simbola kasnije ruske revolucije.

Njegov nuklearni pogon daje raketi puno veći domet od tradicionalnih motora, koji su ograničeni količinom goriva koju mogu nositi.

Međunarodni institut za strateške studije, pozivajući se na specijalizirani ruski vojni časopis iz 2021., izjavio je da bi “Burevestnik” imao nominalni domet do 20 000 km, pa bi mogao biti baziran bilo gdje u Rusiji i tako napadati ciljeve u Sjedinjenim Državama.

Inicijativa za nuklearnu prijetnju izjavila je da bi nuklearna elektrana Burevestnika mogla omogućiti raketi da ostane u zraku danima, ako bude potrebno.

„U operaciji, ‘Burevestnik’ bi nosio nuklearnu bojevu glavu (ili bojeve glave), kružio bi svijetom na maloj visini, izbjegavao bi raketnu obranu i izbjegavao teren; te bi ispuštao bojevu glavu (glave) na teško predvidljivu lokaciju (ili lokacije)“, rekla je Inicijativa.

Ako Rusija uspješno uvede “Burevestnik” u upotrebu, dobila bi takvo jedinstveno oružje s interkontinentalnim dometom i otvorila potpuno novu stranicu u naoružanju.

