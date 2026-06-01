Iran zaprijetio napadom na sjever Izraela i izdao upozorenje o evakuaciji

Iran je zaprijetio da će odgovoriti napadom na sjever Izraela ukoliko Izrael izvede udare na Bejrut. Iranski centralni vojni štab uputio je upozorenje stanovnicima tog područja da ga napuste kako bi izbjegli moguće žrtve u slučaju izraelskih napada na južna predgrađa libanonske prijestolnice.

Izraelski premijer jutros je saopćio da je izdao naredbu za nove udare na Bejrut, nakon čega je izraelska vojska izdala naredbu o evakuaciji stanovnika južnih predgrađa glavnog grada Libana.

Prijetnja iz Teherana uslijedila je nakon što je savjetnik vrhovnog vođe Irana objavio na društvenim mrežama da Iran neće tolerisati eskalaciju u Libanu te da strpljenje oružanih snaga Islamske Republike Iran ima svoje granice.

Mohsen Rezai je pritom naglasio da je Hormuški moreuz pod iranskom kontrolom i da Iran neće dozvoliti njegovo dalje blokiranje.

