Masovni izlazak diplomata tokom Netanyahuovog govora u UN-u

Govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na nastavku zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obilježen je masovnim napuštanjem sale od strane stotina diplomata iz različitih zemalja svijeta koje se ne slažu sa njegovom politikom i genocidom koji se vrši nad Palestincima.Neposredno prije nego što je Netanyahu stupio za govornicu, brojne delegacije demonstrativno su napustile salu, šaljući time snažnu poruku neslaganja s izraelskom politikom, naročito u kontekstu dešavanja na Bliskom istoku.U pokušaju da ublaže utisak koji je ostavio ovaj čin, izraelski predstavnici koji su ostali u sali pokušali su aplauzima skrenuti pažnju prisutnih i gledalaca koji su govor pratili putem televizijskog prenosa i službene web stranice Ujedinjenih nacija,pišu Vijesti

Uprkos naporima organizatora da uspostave red, situacija u sali bila je napeta.

Ovakva vrsta protesta nije rijetkost u diplomatskim krugovima, ali ovako brojno i organizovano napuštanje sale pokazuje ozbiljnost političkog razilaženja i rastuće tenzije na svjetskoj sceni u vezi s izraelskom politikom prema Palestini.

