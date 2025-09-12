Zabrinjavajući podaci: Mladi u Njemačkoj se boje siromaštva, ali ih se samo 50% razumije u finansije

Među tim ljudima uzrasta do 30 godina 83 posto je zabrinuto da li će u penziji biti finansijski sigurni, pokazala je anketa koju je agencija Forsa sprovela za kompaniju Visa i banku ING Njemačka.

Istovremeno samo svaki drugi, 52 posto, od ukupno 1002 učesnika ankete ocijenio je za sebe da se razumije u finansijska pitanja.

U mlađoj generaciji je, uprkos svim problemima penzijskih osiguranja, i dalje rašireno povjerenje u zakonsku penziju.

U anketi u julu, većina, odnosno 56 posto očekuje da će u starosti dobijati državnu penziju. Nešto manje od trećine, 31 posto, na to ne računa.

Od građana koji su rekli da štede ili investiraju, 55 posto to čini kao predostrožnost za starost.

Takav trend zabilježila je i banka ING, koja je uz podatke dobijene pomoću ankete, analizirala podatke oko 1,16 miliona svojih mlađih, anonimnih klijenata.

Od tih klijenata, jedna trećina je imala digitalni depozit obveznica, nešto manje od polovine, 45 posto, redovno štedi ulaganjem u hartije od vrijednosti, i to u prosjeku oko 350 eura mjesečno. Najveći dio tog novca, 88 posto, ulažu u berzanske investiticione fondove (ETF).

Za mlađe su ubjedljivo najvažniji savjetnici kada je riječ o ulaganju novca porodica, prijatelji i poznanici.

Preporuke banaka ili konsultacije sa stručnjacima banaka važnim smatra približno polovina. U influensere, koji na društvenim mrežama govore o finansijskim temama, uzda se svaki deseti iz generacije “Z”. prenosi Radiosarajevo.

