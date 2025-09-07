BBC: Putin kaže da bi strane vojske u Ukrajini bila ruska meta

Ponekad najsnažniji dojam ne ostavlja ono što je rečeno, već reakcija publike. Upravo se to dogodilo na ruskom Dalekom istoku, gdje je predsjednik Vladimir Putin uputio nedvosmisleno upozorenje Zapadu protiv slanja bilo kakvih trupa u Ukrajinu, uključujući i mirovne snage, piše BBC.

– Ako se tamo pojave neke trupe – rekao je Putin jučer na ekonomskom forumu u Vladivostoku, “posebno sada dok traju borbe, polazimo od pretpostavke da će to biti legitimne mete za uništenje.”

Na ovu prijetnju publika, sastavljena od ruskih dužnosnika i poslovnih lidera, odgovorila je gromoglasnim pljeskom, jasno pozdravljajući ideju o “uništenju” zapadnih vojnika. Ova je poruka uslijedila samo dan nakon što je takozvana Koalicija voljnih, skupina saveznika Kijeva, obećala poslati “mirovne snage” u Ukrajinu nakon eventualnog potpisivanja mirovnog sporazuma.

Sastanak sa Zelenskim – isključivo u Moskvi

Novi val odobravanja prolomio se dvoranom kada je Putin predložio da bi se bio spreman sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali isključivo na domaćem terenu.

– Najbolje mjesto za to je ruska prijestolnica, u gradu heroju – Moskvi – poručio je.

Izvan Rusije, ovaj je prijedlog odbačen kao neozbiljan i potpuno neprihvatljiv, opisan kao svojevrsno političko trolanje. Ipak, on savršeno sažima trenutni stav Kremlja o ratu u Ukrajini: “Da, želimo mir, ali samo pod našim uvjetima. Odbijate naše uvjete? Onda nema mira.”

Ovakav beskompromisan stav potaknut je kombinacijom nekoliko faktora. Prvi je čvrsto uvjerenje Kremlja da ruske snage trenutno imaju inicijativu na bojnom polju u Ukrajini.

Drugi je osjećaj diplomatskog uspjeha. Putin se ove sedmice u Kini susreo s nizom svjetskih lidera, a prizori rukovanja i osmijeha s čelnicima Kine, Indije i Sjeverne Koreje odaslali su poruku da Rusija ima moćne prijatelje.

Tu je i uloga Amerike. Prošlomjesečni poziv američkog predsjednika Donalda Trampa na summit na Aljasci prorežimski su komentatori u Rusiji protumačili kao dokaz neuspjeha zapadnih napora da izoliraju Moskvu.

Iako je Tramp ranije prijetio ultimatumima i sankcijama, nije ih proveo, što je dodatno ojačalo samopouzdanje u Rusiji. Putin, iako javno hvali Trampove mirovne napore, odbacio je njegove prijedloge o prekidu vatre i ne pokazuje namjeru za ustupcima.

Dva različita puta prema miru

Kakvi su onda izgledi za mir? Putin je nedavno izjavio da vidi “svjetlo na kraju tunela”. Međutim, čini se da su Rusija s jedne strane, te Ukrajina i Evropa s druge, u potpuno različitim tunelima koji vode prema različitim odredištima.

Ukrajina i njezini saveznici usredotočeni su na okončanje borbi i osiguravanje sigurnosnih jamstava za Kijev kako bi se spriječila buduća invazija. S druge strane, kada Putin govori o “svjetlu na kraju tunela”, vjerojatno zamišlja put koji vodi do ruske pobjede u Ukrajini i izgradnje novog globalnog poretka koji ide u korist Rusiji. S obzirom na to, teško je vidjeti gdje bi se i kada ove dvije potpuno različite vizije mogle susresti, zaključuje BBC.

