SAD: Objavljen snimak sudara aviona i helikoptera

Na području Washingtona dogodila se stravična nesreća u kojoj su učestvovali putnički avion American Airlinesa i vojni helikopter.

Eksplozija je snimljena na nadzornoj kameri u blizini Nacionalnog aerodroma Ronald Reagan Washington u vrijeme nesreće.

Kamera iz Kennedy centra prikazuje bljesak svjetlosti u zraku iznad rijeke Potomac oko 20:47 sati po lokalnom vremenu. Iako Sky News nije mogao verificirati snimku, čini se da ona prikazuje letjelicu u plamenu.

Analizirani su podaci koje je transponder aviona emitirao prije pada. Sadrže informacije o položaju, brzini i visini aviona.

BREAKING: Mid-air collision between a helicopter and commercial jet on approach to Ronald Reagan Washington National Airport. Rescue boats are scanning the Potomac River. pic.twitter.com/ySwHFq9Ej1

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) January 30, 2025