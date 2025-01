Kako bi Putinova invazija na Ukrajinu mogla završiti? Nagrađivani ratni izvjestitelj u Bosni i Hercegovini donosi četiri moguća scenarija

Ukrajina, iscrpljena nakon skoro tri godine rata, čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sudbina zemlje ovisi o potezu jednog čovjeka, za The Times piše Anthony Loyd, nagrađivani ratni izvjestitelj s tridesetogodišnjim iskustvom koji se proslavio reportažama iz ratne Bosne. Ukrajina je na koljenima, piše Loyd, suočena s najtežim trenucima od početka rata.

Na bojištu situacija nikad nije bila mračnija. Ruske snage zauzele su šest puta više ukrajinskog teritorija 2024. nego prethodne godine. Više od polovice teritorija osvojenog u jesenskoj ukrajinskoj ofenzivi kod Kurska ponovno je izgubljeno. Dnevni gubici na bojištu, posebice u regiji Donbas, dodatno slabe obrambene linije. Gradovima, poput logističkog čvorišta Pokrovsk, prijeti pad u ruske ruke.

Duh ukrajinskog prkosa još postoji

Industrija zemlje također trpi ozbiljne udarce. Kod Pokrovska, rudnik Metinvest, ključan za ukrajinsku industriju čelika, postao je prva linija na kojoj se trenutačno vode teške borbe. Rudnik je zatvoren prije 10 dana, a ukrajinski rudari uništili su glavno okno kako bi spriječili ruske trupe u podzemnom napredovanju.

Ukupni gubici Ukrajine su zastrašujući. Preko 51.000 Ukrajinaca, većinom vojnika, smatra se nestalima, dok je više od 40.000 civila ubijeno ili ranjeno. U zemlji je interno raseljeno 3,5 milijuna ljudi, a više od šest milijuna pobjeglo je u inozemstvo.

Unatoč svemu, duh prkosa još postoji. “Svakog jutra ustanem, vježbam, našminkam se i obučem, i idem na posao“, rekla je jedna žena iz Hersona, gdje ruski dronovi svakodnevno ciljaju civile. “To ne radim jer je moj život normalan, već jer želim izgledati dobro i živjeti kao da mi je svaki dan posljednji”, dodala je. No sam prkos nije dovoljan. Ukrajini je potrebna pomoć, a ključ te pomoći leži u Trumpovim rukama, smatra Loyd.

Trumpova uloga i mogući scenariji

Trumpova pobjeda na izborima nekoć je izazivala strah u Ukrajini zbog njegove bliskosti s Vladimirom Putinom. Međutim, razočaranje neodlučnom strategijom predsjednika Joe Bidena probudilo je nadu da bi Trump, sa svojim izravnim pristupom, mogao završiti rat na način povoljan za Ukrajinu.

Trumpova nedavna objava na njegovoj društvenoj mreži Truth Social, u kojoj prijeti sankcijama protiv Rusije ako ne dođe do dogovora, dodatno je pojačala tu nadu. “Ako ne sklopimo ‘dogovor’, i to uskoro, nemam drugog izbora nego staviti visoke razine poreza, carina i sankcija na sve što Rusija prodaje Sjedinjenim Državama”, objavio je Trump.

Važno je naglasiti da je Trump ranije kritizirao Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog. No, pred Trumpom su, navodi Loyd za The Times, četiri moguća scenarija:

Poraz Ukrajine – Ako SAD prestane pružati potporu, Ukrajina bi mogla biti slomljena i vojno poražena. To bi vjerojatno uključivalo val milijuna novih izbjeglica i rusko napredovanje prema Poljskoj.

Loš mir – Ukrajina bi bila prisiljena prihvatiti nepovoljan sporazum kojim bi izgubila velik dio teritorija i postala ruski satelit.

Primirje – Privremeni prekid vatre mogao bi stabilizirati situaciju, ali bez dugoročnog sporazuma to bi bio samo predah prije novih sukoba.

Pregovaračko rješenje – Najbolja opcija za Ukrajinu bila bi dogovor koji bi omogućio suverenitet i ekonomski opstanak zemlje, uz sigurnosne garancije Zapada. Za ovaj scenarij, Trump bi morao pojačati sankcije Rusiji i nastaviti pružati vojnu i financijsku podršku Ukrajini. No, Ukrajina bi morala pristati na teške ustupke, uključujući gubitak dijela teritorija.

Budućnost Ukrajine ovisi o Trumpu

U konačnici, Putin vjeruje da Rusija može “izdržati” potporu Zapada i poraziti Ukrajinu. Trumpova sposobnost da razbije to uvjerenje bit će ključna u određivanju koji će od ova četiri moguća ishoda postati stvarnost.

Unatoč ponovljenim upozorenjima njegovih generala, neuspjeh Zelenskog da prihvati nacrt zakona i smanji dob za regrutaciju doveo je do kroničnog nedostatka ljudstva njegovih snaga na istočnoj bojišnici i to je jedan od glavnih problema s kojim se Ukrajina suočava mjesecima. Iako Ukrajina mora popraviti vlastite vojne i političke greške, ključ njezina opstanka leži u američkoj podršci. Bez nje, zemlja neće moći pregovarati iz pozicije snage.

Na kraju, konačna pobjeda ili poraz neće se mjeriti teritorijalnim gubicima, već u tome hoće li Ukrajina ostati u zapadnoj sferi utjecaja ili pasti pod kontrolu Kremlja. Trumpova odluka mogla bi, na kraju, presuditi ne samo ishod rata, već i samu sudbinu Ukrajine, prenosi telegram.

Facebook komentari