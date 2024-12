Putnici ogorčeni: Tehnički problemi paralizirali letove širom SAD-a

„Tehnički problem utiče na letove American Airlinesa jutros,“ izjavio je glasnogovornik kompanije. „Naši timovi rade na što bržem rješavanju problema i izvinjavamo se našim putnicima zbog neugodnosti.“

Federalna uprava za avijaciju (FAA) izdala je nacionalnu naredbu za obustavu svih letova American Airlinesa, prema obavještenju. FAA je u izjavi navela da je American Airlines zatražio nacionalnu obustavu, ali je sve dodatne upite uputila direktno aviokompaniji, piše CNN.

David Myers, 62-godišnji konsultant, koji je putovao iz Salisburyja, Maryland, do New Orleansa s presjedanjem u Charlotteu, rekao je da je o problemu obaviješten u utorak ujutro u 6 sati. On i njegova supruga pokušavaju provesti Božić s djecom.

„Badnje je večer, pa se žaliti ne čini ispravnim,“ rekao je Myers za CNN. „Sigurnost uvijek ima prioritet, ali više informacija na izlazima bi bilo korisno.“

Putnici na društvenim mrežama počeli su se žaliti u utorak ujutro da se neki letovi vraćaju na izlaze i da kašnjenja traju oko 90 minuta.

„Kapetan kaže da AA ima softverski problem koji onemogućava proračun težine i balansa ‘na nivou cijele kompanije’ bez procjene kada će biti riješen. Letovi ne mogu poletjeti zbog toga. Nije dobar početak putovanja na Badnje večer!“, napisala je jedna osoba na platformi X.

U videu objavljenom s aerodroma u Fort Lauderdaleu na Floridi, agent se čuje kako govori: „Naš sistem je pao“ i da zadržavaju putnike na izlazima, prenosi Novi.

Predstavnik AA na platformi X rekao je da „procijenjeni vremenski okvir nije naveden.“

Akcije American Airlinesa (AAL) pale su za skoro 3% u premarket trgovini.

