Američki senator Sanders podržao naloge ICC-a

…za hapšenje premijera Netanyahua, bivšeg ministra odbrane Gallanta i vojnog komandanta Hamasa Deifa, rekavši da su “svi pokrenuli neselektivne napade na civile i prouzročili nezamislivu ljudsku patnju”.

“Ako svijet ne bude podržavao međunarodno pravo, utonut ćemo u dalje barbarstvo”, rekao je u objavi na X-u, uz dužu izjavu.

“Slažem se s ICC-om”, dodao je Sanders, prenosi AJB.

Netanyahu, Gallant, and Deif have all launched indiscriminate attacks against civilians and caused unimaginable human suffering.

If the world does not uphold international law, we will descend into further barbarism.

I agree with the ICC. pic.twitter.com/OuErxOFRR9

— Bernie Sanders (@SenSanders) November 21, 2024