Ulice na Siciliji pod vodom: Vatrogasci iz podruma izvlačili stanare, poplava nosila automobile

Automobile je povukla vodena bujica u blizini grada Riposta na istočnoj obali, priopćila je u srijedu lokalna vatrogasna služba. Prva izvješća sugeriraju da nitko nije ozlijeđen te da su u pitanju samo parkirani automobili. Na Siciliji već nekoliko dana pada jaka kiša.

Vatrogasci su morali biti angažirani nekoliko puta kako bi ljude izveli na sigurno iz njihovih domova. U Ripostu su uspjeli spasiti četiri stanara iz prizemnog stana koji je bio gotovo pod vodom, prenosi N1.

Hitne službe oslobodile su i nekoliko vozača koji nisu mogli izići iz svojih vozila bez pomoći. Amaterske videosnimke prikazuju vozila gotovo potpuno utonula u blato.

Severe Weather in Sicily: Flooding and traffic disruptions are affecting Messina, Catania, and Syracuse. In Giarre, 400 mm of rain fell in just 6 hours. Authorities urge maximum caution in affected areas over the next few hours.

