Dodik opet po Konakoviću: ‘On ruši BiH, ako predlože da ga smijene, mi ćemo glasati, pun kriminalnog smeća oko sebe!’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je izjavio “da sve stvari moraju da budu raščišćene, pa tako i na nivou BiH, te istakao da BiH ruši svaki musliman koji razbija jedinstvo u zemlji u pogledu donošenja odluka i stavova”.

– Ministar vanjskih poslova u Vijeću ministara Elmedin Konaković razbio je vanjsku politiku BiH. To je logika. Ustavnu BiH on ruši. On ide i govori da su Milorad Dodik i RS remetilački faktor. To nije stav organa, jeste njegov stav, i muslimana, ali nije stav ovih – rekao je Dodik, piše RTRS.

I zato je, istakao je Dodik, “što se tiče RS, Konaković odličan, jer je razbio vanjsku politiku BiH”.

– Mi sad možemo lako da dokažemo da je vanjska politika BiH razbijena. Ne trebamo tu mnogo da se trudimo i lako možemo da dokažemo – on sprovodi samo muslimanske stavove, a ne stavove BiH – rekao je Dodik.

On je rekao i “da je u BiH do sada procesuiran svako ko je na Sky aplikaciji blizak kriminalnim strukturama, samo nije Konaković”.

– Pa vi pitajte zašto nije i hoće li. Što se nas tiče, Dino Konaković je odličan. Ja ga ne bih mijenjao, ali ako predlože da ga smijene, mi ćemo glasati da ga smijene. Ali, on je odličan, pun ravan kriminalnog tamo smeća oko sebe, putem Sky aplikacije, to sam čak čitao, ali neće sudije da čitaju – ukazao je Dodik.

Inače, Dodikova reakcija uslijedila je nakon jučerašnje konferencije za medije, gdje je ministar Konaković poručio kako Dodika treba uhapsiti, s obzirom na skandal koji se desio s njemačkom ministricom na području RS.

