Dijalog između Zelenskog i Trumpa već je uspostavljen

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, podsjećajući da je došlo do telefonskog razgovora između Donalda Trumpa, koji je izabran za 47. predsjednika SAD-a, i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, poručio je kako je to dokaz direktnog dijaloga koji već postoji između šefova država.

Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy meet at Trump Tower in New York City, U.S., September 27, 2024. REUTERS/Shannon Stapleton REFILE - QUALITY REPEAT