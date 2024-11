OVO SE DEŠAVA PRVI PUT U HISTORIJI ČOVJEČANSTVA! Poremećen ciklus kretanja voda, upaljeni alarmi! Planeta ispostavlja račun, svi ćemo platiti ceh

Ljudi su izbacili iz ravnoteže globalni ciklus kretanja vode kroz prirodu „prvi put u istoriji čovečanstva“. Ovim se pojačava globalna kriza kada je reč o vodi, koja može da dovede do haosa u ekonomiji, proizvodnji hrane i životima, tvrdi se u novom izveštaju Globalne komisije za ekonomiju vode.

Decenije destruktivnog korišćenja zemljišta i loše upravljanje vodama sudarili su se sa klimatskom krizom za koju je kriv čovek. To je dovelo do pritiska bez presedana na globalni ciklus kretanja vode kroz prirodu, piše CNN.

Ciklus kretanja vode kroz prirodu je kompleksan sistem kojim se voda kreće planetom. Ona isparava sa zemlje, uključujuči tu i jezera, reke i biljke, odlazi u atmosferu, gde formira oblake pare sposobne da prelaze velike distance pre nego što se ohladi, kondenzuje i padne nazad na zemlju kao kiša ili sneg, navodi CNN.

Poremećaji u tom ciklusu već dovode do problema, a ogroman broj ljudi suočava se sa nestašicom vode. To dovodi do problema sa usevima, a gradovi tonu kako nestaju podzemne vode ispod njih.

Posledice mogu biti katastrofalne bez hitne akcije, upozorava se u izveštaju. Kriza s vodom ugrožava više od 50% globalne proizvodnje hrane i rizikuje da obori BDP država u proseku 8% do 2050.

– Prvi put u istoriji čovečanstva izbacili smo globalni ciklus kretanja vode van ravnoteže. Više ne možemo da se pouzdamo u padavine, izvor svih sveže vode – rekao je Johan Rokstrom, kopredsedavajući Globalne komisije za ekonomiju vode.

U izveštaju se razlikuju „plava voda“, tečna voda u jezerima, rekama i podzemnim rezervoarima, i „zelena voda“, vlažnost u zemljištu i biljkama. Poremećaj u ciklusu kretanja vode čvrsto je povezan sa klimatskim promenama, piše u izveštaju.

U izveštaju je proračunato da u proseku je ljudima potrebno 4.000 litara vode dnevno za pristojan život, mnogo više od 50 do 100 litara dnevno, koliko kažu Ujedinjene nacije da je potrebno za osnovne potrebe.

– Izveštaj prikazuje mračnu sliku poremećaja za koji su krivi ljudi na ciklus kretanja vode, najvrednijeg prirodnog resursa od koga zavisi život – rekao je za CNN Ričard Alan, klimatolog sa Univerziteta u Redingu, koji nije bio uključen u pisanje izveštaja.

Kurir.rs/CNN/Nauka Telegraf/

