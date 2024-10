Izraelski ministar potpisuje izuzeće za saradnju palestinskih i izraelskih banaka na mjesec dana

zraelski ministar finansija će, pod pritiskom američke ministrice finansija Janet Yellen, potpisati izuzeće kako bi produžio saradnju između izraelskih i palestinskih banaka za još jedan mjesec nakon što je kabinet dao saglasnost, kaže njegov glasnogovornik, a prenosi Al Jazeera.

Finance Minister Bezalel Smotrich speaks at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem, Monday, July 10, 2023. (AP Photo/Maya Alleruzzo)