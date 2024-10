Jezivi prizori razorene Floride nakon uragana “Milton” – Posljedice su strašne, najamanje 16 osoba poginulo

Florida čisti oboreno drveće, oborene dalekovode i poplavljena naselja nakon što je uragan Milton protutnjao kroz ovu američku saveznu državu, ostavivši iza sebe najmanje 16 mrtvih, piše espreso.

Iako Milton nije izazvao katastrofalan talas morske vode od kojeg se strahovalo na Floridi, jednoj od mnogih država pogođenih uraganom Helen pre oko dve nedelje, operacija čišćenja bi nekim ljudima mogla da potraje mnogo nedelja ili mjeseci.

„To vam otvara oči za ono što majka priroda može da uradi“, rekao je Čejs Pirs, iz zapadnog Sankt Peterburga, koji je sa svojom djevojkom vidio kako transformatori eksplodiraju, varnice lete i kako dalekovod pada u zadnjem dvorištu.

Peti najintenzivniji atlantski uragan u istoriji, Milton bi mogao koštati samo osiguranike do 100 milijardi dolara, kažu analitičari.

Bijela kuća je obećala podršku vlade, a puna šteta još uvijek ispituje.

Republikanski kandidat za predsednika SAD i nekadašnji predsednik Donald Tramp komentarisao je svoje protivnike zbog njihovog rukovanja oporavkom od oluje.

„Savezna vlada… nije uradila ono što bi trebalo da uradi, posebno u odnosu na Sjevernu Karolinu“, rekao je on u četvrtak.

Političari obje strane su duboko svjesni kako je rejting republikanskog predsjednika Džordža V. Buša pao nakon što je uragan Katrina razorio Nju Orleans 2005. godine i nikada se nisu oporavili od odgovora koji su mnogi u to vreme smatrali neadekvatnim.

Američki ministar za unutrašnju bezbednost Alehandro Majorkas rekao je da ima informacije prema kojima je poginulo najmanje deset osoba.

Po nama ti smrtni slučajevi izazvani su tornadima koji su pogodili Floridu, već opustošenu pre 15 dana uraganom Helena”, rekao je on.

Vlasti ipak osjećaju olakšanje.

“Oluja je bila snažna, ali na sreću najgori scenario se nije dogodio”, rekao je jutros guverner Floride Ron DeSantis.

Uragan je oslabio prije nego što je stigao do kopna i plimni talas nije bio toliko jako kao onaj za vreme urgana Helena koji je pogodio više država na jugoistoku SAD krajem septembra.

Milton je stigao do zapadne obale Floride sinoć kao uragan kategorije tri, na skali do pet i zadržao je snažne vetrove dok je prolazio kopnom, pre nego što je u četvrtak ujutro stigao do Altantika.

Više od 3,1 milion domačinstava je ostalo bez struje širom Floride.

Iako je napustio kopno uragan i dalje proizvodi snažne vetrove i jake kiše u centru i istoku Floride, prema američkom centru za uragane (NHC).

Uragan Milton bio je najavljen kao jedan od najdestruktivnijih uragana u više od jednog veka na Floridi, upozorio je u sredu američki predsednik Džo Bajden.

Facebook komentari