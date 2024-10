Izrael i dalje napada Libanon, SAD zaprijetile Iranu

Izrael je započeo kopnenu agresiju u Libanonu, a ogromne eksplozije odjekuju širom Bejruta.

Izraelske obrambene snage (IDF) navode da su započele “lokalizirane i ciljane napade” na Hezbolahove ciljeve u pograničnom području južnog Libanona.

“Ove mete nalaze se u selima blizu granice i predstavljaju neposrednu prijetnju izraelskim zajednicama u sjevernom Izraelu,” dodali su. Također su naveli da će operacija nastaviti “u skladu s procjenom situacije i paralelno s borbama u Gazi i na drugim ratištima.”

Beirut right now.

Israel is launching massive bombings on residential areas in Lebanon’s capital. pic.twitter.com/mdAkM7HChG

— sarah (@sahouraxo) September 30, 2024