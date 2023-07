Vulina sumnjiče za trgovinu drogom, traži se smjena

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) danas je uvela sankcije direktoru BIA i bivšem ministru unutrašnjih poslova Srbije Aleksandru Vulinu. On je osumnjičen za koruptivne poslove, prvenstveno u širenju ruskog malignog uticaja u Srbiji.

Kako se navodi u izveštaju, Vulin je umešan u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu narkoticima i zloupotrebu javne funkcije.

Njegove postupci su, kako se navodi, unapredili korupciju u državnim institucijama u Srbiji, a pod tim se misli na zloupotrebu položaja za lične interese, a to podrazumeva i uključenost u trgovinu narkoticima.

„Trezor neće oklevati da cilja one koji zloupotrebljavaju svoje položaje za ličnu korist, istovremeno podrujući efektivnu i demokratsku upravu na Zapadnom Balkanu“, rekao je podsekretar Trezora za terorizam i finansijsku obaveštajnu službu Brajan E. Nelson.

„Aleksandar Vulin je odgovoran za koruptivna i destabilizujuća dela koja su omogućila ruske zlonamerne aktivnosti u regionu. Ova dela uključuju korišćenje njegovog autoriteta radi lične koristi, uključujući umešanost u lanac trgovine drogom. On je koristio svoju poziciju da podrži Rusiju, olakšavajući ruske zlonamerne aktivnosti koje degradiraju bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana i obezbeđujuc Rusiji platformu za dalji uticaj u regionu“, navodi se u obrazloženju.

Sva njegova imovina u Americi sada je blokirana, poručuju iz SAD.

„Sva imovina i interesi u imovini gore opisane osobe koja se nalazi u Sjedinjenim Državama su blokirani i moraju biti prijavljeni OFAC-u. Pored toga, blokirana je i sva imovina koja je više od 50 odsto u vlasništvu sankcionisane osobe, indirektno ili direktno“, navodi se u obrazloženju.

Pored toga, finansijske institucije i druga lica koja obavljaju određene transakcije ili aktivnosti sa kažnjenim licem mogu se izložiti sankcijama ili biti predmet izvršne radnje, navodi se u zaključku Ministarstva finansija SAD.

Na vijest da se direktor BIA Aleksandar Vulin našao na listi onih koji su pod američkim sankcijama, poslanik i lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović kaže da je bilo pitanje trenutka kada će to da se desi. “Jasno je da je Vulin sigurnosna prijetnja za Srbiju i za region”, ocijenio je.

Pokret slobodnih građana zahtjeva od premijerke Ane Brnabić da na prvoj narednoj sjednici vlade po hitnom postupku smjeni Aleksandra Vulina sa mjesta direktora Sigurnosno informativne agencije nakon što su mu uvedene sankcije od Ministarstva finansija SAD,pišu Vijesti

Ono što je očigledno je da se Aleksandar Vulin ne pojavljuje u javnosti dosta dugo, naveo je poslanik smatrajući da se on nalazi u „jednoj vrsti samoizolacije ili u nekoj vrsti političke izolacije“.

„Iskeno to me ne zabrinjava, baš me birga što ga nema, ali me zaista brine što se on nalazi na izuzetno važnoj funkciji i što u tu izolaciju može da uvuče cijelu državu“, ocijenio je poslanik.

Prema njegovim riječima, sada imamo situaciju da neke međunarodne sigurnosne strukture neće da sarađuju sa Srbijom, „upravo zbog toga što se jedna osoba, apsolutno nepouzdana politički i u svakom drugom smislu, nalazi na čelu te izuzetno važne institucije“.

„To jeste prst u oku cijelom svetu, ali ne samo cijelom svijetu, to je prst u oku svim građanima Srbije, to apsolutno pokazuje da ovom režimu nije samo stalo do mišljenja, već ni do bezbednosti svojih građana“, prenose srbijanski mediji.

