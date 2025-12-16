Zatvara se karmički krug: 3 znaka prolaze kroz najjači udar

Nije riječ o osveti, već o prirodnom balansu – vrijeme je da se stare greške isprave i da se nauče važne životne lekcije.

Blizanci

Riječi imaju težinu. Sve što su izgovorili bez razmišljanja sada im se može vratiti kroz nesporazume ili otkrivanje tajni.

Škorpija

Emocionalna ravnoteža je u fokusu. Povrede tuđih osjećanja dolaze na naplatu, a lekcija je u učenju empatije i kontroli ega.

Jarac

Ambicija bez ljudskosti sada se vraća. Prečice i hladnoća prema drugima mogu postati prepreke, a Saturn podsjeća na važnost poniznosti i poštovanja.

Znakovi da ste u karmičkom procesu

Ponavljanje situacija, iznenadni gubici i intenzivni snovi koji vas podsjećaju na neispravne postupke.

Prihvatite lekcije i nastavite dalje – karma služi da nas podsjeti na odgovornost i pruži šansu za novi početak, prenosi Novi.

