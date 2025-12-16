Svaštara

Zatvara se karmički krug: 3 znaka prolaze kroz najjači udar

2.7K  
Objavljeno prije 24 minute

Trenutni astrološki utjecaji ukazuju na period u kojem se karmički dugovi vraćaju, a pojedini znakovi horoskopa bit će na udaru.

 Canva

Nije riječ o osveti, već o prirodnom balansu – vrijeme je da se stare greške isprave i da se nauče važne životne lekcije.

Blizanci
Riječi imaju težinu. Sve što su izgovorili bez razmišljanja sada im se može vratiti kroz nesporazume ili otkrivanje tajni.

Škorpija

Emocionalna ravnoteža je u fokusu. Povrede tuđih osjećanja dolaze na naplatu, a lekcija je u učenju empatije i kontroli ega.

Jarac

Ambicija bez ljudskosti sada se vraća. Prečice i hladnoća prema drugima mogu postati prepreke, a Saturn podsjeća na važnost poniznosti i poštovanja.

Znakovi da ste u karmičkom procesu
Ponavljanje situacija, iznenadni gubici i intenzivni snovi koji vas podsjećaju na neispravne postupke.

Prihvatite lekcije i nastavite dalje – karma služi da nas podsjeti na odgovornost i pruži šansu za novi početak, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh