“U TIRŠOVOJ JE ZAVLADAO MUK”: Ljekar se prisjetio jutra kada su stigli pacijenti ranjeni u pucnjavi, POTRESNE SCENE

On se juče u gostovanju na RTS-u prisetio te srijede ujutru, kada se i dogodila stravična pucnjava u OŠ “Vladislav Ribnikar” u kojoj je od ruke dječaka-ubice stradalo osmoro djece i pripadnik obezbjeđenja, a teško ranjeno sedmoro. prenosi novi

– To jutro pričao sam o redovnom programu sa prethodnom specijalizantkinjom koja je bila dežurna te noći, pričali smo o tome što treba raditi sa pacijentima na odeljenju. Došao je tada i specijalizant, koji je bio celu noć dežuran. Samo je rekao da ne ide kući, jer dolazi devetoro povređenih iz osnovne škole na Vračaru. U tom momentu, mi ne znamo koja je to osnovna škola. Dug je vremena prošlo do momenta kada sam saznao koja je tačno osnovna škola je u pitanju. A moj sin ide u jednu od tih škola na Vračaru – ispričao je Knežević za RTS

– Nakon tog prvog šoka krećemo dole. Doktor Mrdak, neurohirurg koji radi sa mnom, me je pozvao i rekao da je već stigao pacijent. Znači, njih troje je već stiglo kod nas. Mislim da su prvi pacijenti stigli u Tiršovu, a onda je posle krenula preraspodela, jer mi nemamo dovoljno neurohirurških sala niti neurohirurga – ispričao je Knežević.

Djevojčica koja se nalazila u teškom stanju, odmah je zbrinuta od strane anesteziologa.

– Doktorka Simić koja je na čelu anestezije u Tiršovoj i njene kolege odmah su u sobu reanimacije sproveli pacijentkinju, tu su odmah došli dečji hirurzi, ortopedi i mi neurohirurzi. Konstatovali smo da ima ustrelnu povredu glave – rekao je Knežević.

Nakon toga, povrijeđenu djevojčicu vode na radiološku dijagnostiku.

– U Tiršovoj je zavladao muk. Radiolog je uradio snimak kad smo ga pogledali, direktno smo otišli u salu. Sve zajedno ne verujem da je trajalo 20 minuta. Bili smo u sali, anesteziolog dr Irina Milojević je vodila anesteziju, njoj i njenom timu je bio teži posao jer je trebala nadoknada krvi sve vreme. Doktor Mrdak i ja smo krenuli sa operacijom sa našom specijalizantkinjom Mašom. Bilo je prisutno masovno krvarenje koje smo nekako uspeli da zaustavimo. Na pola operacije su nam se pridružila još dva profesora i svi zajedno uradili sve što se može iz medicinskog ugla – kaže Knežević.

Ističe da im je u tom trenutku veoma značila podrška drugih profesora koji su im se pridružili.

Doktor kaže da je bio dežuran i kada se desilo masovno ubistvo u Mladenovcu.

Upitan šta bi kao roditelj poručio drugim roditeljima, odgovara – što više vremena provodite sa svojom djecom, pričajte sa njima.

– Kao roditelj se trudite da budete najbolji, uradite sve za svoje dete i da mu objasnite da je socijalizacija bitna. Objasnite detetu da je sem te ocene u školi, jako bitno da bude i drug – rekao je Knežević za RTS.

On je sinoć rekao i da je djevojčica teško ranjena u pucnjavi u OŠ “Vladislav Ribnikar” i dalje u veoma teškom stanju da je životno ugrožena. Kako je rekao, djevojčica se nalazi na intenzivnoj njezi u Tiršovoj i najteži je pacijent koji je životno ugrožen. Anesteziolozi neprekidno brinu o njoj, ističe, piše Espreso.

