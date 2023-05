BRAT UBIJENOG U MLADENOVCU OTKRIO POZADINU MONSTRUOZNOG ZLOČINA UROŠA BLAŽIĆA: Masakr zbog plavog kita? Rekli mu da mora da ubije 20 ljudi

Policija istražuje da li je Uroš Blažić (21), monstruozni ubica koji je kod Mladenovca hladnokrvno likvidirao osam, a ranio 14 mladih, bio vrbovan za sektu koja stoji iza zloglasnog izazova plavi kit. Za ovu paklenu igru, koja je pre nekoliko godina počela da hara i Srbijom, vezuje se stotine smrti širom sveta.

Naime, brat jednog od ubijenih momaka izjavio je da sumnja da je to razlog nezapamćenog krvoprolića, počinjenog samo dan pošto je Kosta Kecmanović (13) u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” ubio osmoro svojih drugova i radnika obezbeđenja.

– Ne znam šta se dešava. Ovde se pre nekoliko godina jedan mali dečak obesio. Priča je bila da je sekta plavi kit bila umešana u celu priču, da su mu jednostavno davali instrukcije šta će da uradi. Postoji velika mogućnost da je i sada u ovom slučaju ista sekta u pitanju. Na primer, nalože mu da ubije 10, 15 ili 20 ljudi, on to mora da uradi jer će možda svi njegovi da budu mrtvi – rekao je očajni čovek.

Kako kažu izvori Republike, Blažić se u poslednje vreme čudno ponašao, kao da je samo čekao pogodan trenutak da izvrši svoj krvavi naum.

– Najstrašnije u svemu je što se pred učesnika ovog izazova stavlja izbor: da ubija ili izvrši samoubistvo. Većina se slomi i digne ruku na sebe, ali je Uroš očigledno izabrao ovo drugo – dodaje naš sagovornik, upućen u tok istrage.

Šta je, u stvari, plavi kit? Sve je pokrenuo Rus Filip Budeikin (kada je uhapšen 2016, imao je isto godina kao i Blažić), talentovani producent elektronske muzike, koji se bavio okultnim temama. Policajce, kada su mu stavili lisice na ruke, šokirao je sledećim rečima:

– Postoje ljudi i postoji biorazgradivi otpad. Ja sam samo čistio naše društvo od takvih ljudi. Ponekad sam mislio da je to pogrešno, ali na kraju sam ipak imao osećaj da radim pravu stvar.

POGUBNI PO MOZAK

Igra koju je osmislio, a koja i danas odnosi žrtve, praktično ispira mozak psihički labilnim osobama. Oni dobijaju razne zadatke poput gledanja horor filmova, buđenja u gluvo doba, samopovređivanja, a onda sledi ultimatum: ubij ili se ubij! Na početku se od njih traži da iseku ruke u obliku kita, po kome je i jeziva igra dobila naziv.

Dimitrije Pastuović, stručnjak za sekte, za Republika kaže da društvenim mrežama haraju osvedočeni satanisti.

– Oni su pogubni za ljudski, a posebno za dečje mozgove. Radi se o mnogo opasnim manipulativnim pojedincima. Postoje sublimirane poruke kojim čovek može da se natera da uradi bilo šta, a da toga i nije svestan – kaže naš sagovornik.

Dečak bio demonizovan

Što se tiče ubice iz škole, Pastuović kaže da je Kecmanović definitivno bio demonizovano dete:

– To vam je reflektovanje novog svetskog poretka kod nas, koji uzima danak, na ovakav scenario sam upozoravao godinama. Svet je danas mala kasaba, sve se vidi i sve se zna, zato sam i upozoravao da će, po ugledu na dešavanja u američkim školama, to možda uraditi i neko naš. I, nažalost, desilo se. To je demonizacija, a decom je najlakše manipulisati.

Blažić branio ubicu iz škole, pa potegao kalašnjikov

Okidač za krvavi pir teroriste bila je svađa vezana za masakr u beogradskoj školi, koji se odigrao dan ranije, tvrdi rodbina pobijenih u Mladenovcu.

Kako tvrdi ujak jedne od ranjenih devojaka, ova dva zločina su i te kako povezana, a horor u Duboni je počeo kada se rasplamsala rasprava oko monstruoznog čina 13-godišnjeg Koste Kecmanovića.

– Uroš je izašao iz automobila da kupi cigarete i došao do grupe mladih koji su se okupili kod škole jer je jedan od njih čašćavao što je postao ujak. Naravno, u društvu je glavna tema bio masovni zločin u Beogradu, koji su svi listom osuđivali. Tada je prišao Blažić i počeo da pravda ubicu, da govori kako ga razume jer je i sam zapostavljen. Šokirani mladići su mu rekli da nije normalan kada nešto tako može da kaže i da ne veruju šta priča. Izgleda da je to bila inicijalna kapisla, posle koje je otišao po oružje i počeo da ubija. Selo je zavio u crno, kuću Panića je zatvorio, ljudi su ostali bez sina i ćerke za primer – govori rođak i dodaje:

– Da je moje dete stradalo, moji bi morali da me ubiju, ne bih mogao da izdržim. Rekao sam policiji da se samo molim bogu da ga ne hapse jer njemu popravke nema.

Dečak podvojena ličnost: Mirni odlikaš i psihopata

Bezbednjacima, takođe, nije promaklo da je Kecmanović spisak žrtava napisao ćirilicom, a opis mape škole latinicom. Razmatraju se dve teorije: prva, koja je manje verovatna, da mu je neko pomogao da sastavi spisak, odnosno da je imao saučesnika, i druga, dečak-ubica je podvojena ličnost.

To znači postojanje više različitih vrsta ličnosti kod jedne osobe. Svaka ličnost je drugačija i javlja se u drugo vreme, a kada se javi, preuzme glavnu ulogu u mišljenju, emocijama, stavovima i ponašanju osobe. Sve ovo se i uklapa u sve ono što su Kostini poznanici o njemu govorili. On je u javnosti bio dobro dete, odlikaš, povučen, neko ko nikad nije pravio probleme. S druge strane, on je hladnokrvnošću posle zločina zaprepastio i policiju i socijalne radnike i psihijatre.

Nije pokazivao ni trunku kajanja, čak je rekao da mu je žao što više ljudi nije pobio. Bez ikakve empatije prema žrtvama, govorio o tome kako je dugo pripremao zločin, kao i kako je razradio plan i zbog čega. Radnici Centra za socijalni rad nisu mogli da sakriju zaprepašćenje.

Sve ovo, kaže naš izvor iz policije, ukazuje da su u Kosti živela dva dečaka, jedan za javnost, a drugi, duboko bolestan i monstruozan, prenosi Republika.

Facebook komentari