Džejms Rubin za RSE: Cijeli region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama

Ceo region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali “veliki deo” dolazi iz Srbije i to je “veliki problem koji treba da se reši”, kaže Džejms (James) Rubin, šef Centra za globalni angažman u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.

Centar je agencija američkog Stejt departmenta, formirana s ciljem razotkrivanja i suprotstavljanju propagandi i dezinformacijama.

Upitan kako komentariše otvaranje Russia Today, međunarodne novinske organizacije koju kontroliše Rusija, u Srbiji, Rubin kaže:

“Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili [druge] ruske medije bilo gde u svetu. Želimo da budu zatvoreni.”

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), tokom kratkog boravka u Prištini, Rubin govori i o Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK), čiji se osnivači trenutno suočavaju sa optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti pred sudom u Hagu.

Rubin kaže da se pozicija SAD prema OVK razvijala tokom godina.

U prvim danima, podseća on, SAD su osudile “terorističke aktivnosti albanskih grupa”, ali kako je mirovni proces evoluirao, kaže da je OVK postala centar tog procesa.

“OVK je odigrala odlučujuću ulogu u sporazumima koje su potpisali njeni lideri i u sprovođenju obećane demilitarizacije”, kaže Rubin.

“Imam lepa sećanja na rad sa njihovim liderima. To ne znači da je sve što se dešavalo u to vreme rata nešto što bih ja podržao”, dodaje on.

Tokom rata na Kosovu krajem devedesetih, Rubin je bio pomoćnik američkog državnog sekretara.

Kosovo ga je 2013. odlikovalo Predsedničkom medaljom za njegovu posvećenost oslobođenju Kosova.

RSE: Kosovo je zapravo samo tranzit na vašem putu po regiji. Bili ste u Crnoj Gori 9. aprila, a posle Kosova ste u Severnoj Makedoniji. Šta vas vraća na Zapadnu Balkan?

Rubin: [Državni sekretar SAD Anthony] Blinken me je zamolio da prihvatim novi izazov sa kojim se svet suočava.

Dezinformacije i manipulacija informacijama su nova disciplina, nova pretnja svetu.

Ja sam zadužen za Centar za globalno angažovanje. Ja sam specijalni izaslanik i ono što mi pokušavamo da uradimo je da krenemo na same snabdevače dezinformacija, da pokušamo da se u korenu suočimo sa ovim problemom i da ga rešimo umesto da čekamo da se iznesu laži o Sjedinjenim Državama, o Zapadu, koje su, znate, širili portali u ovom delu sveta.

Mislim da nije tajna da u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori postoje mediji koji ponavljaju ruske laži, ruske dezinformacije, govoreći da u “Ukrajini postoji biološko oružje”, kada to nije tačno, što je odbačeno čak i kao ideja od strane Konvencije o biološkom oružju u Ženevi.

Govore i da su Sjedinjene Države želele ovaj rat [u Ukrajini] ili da ovaj rat vide kao operaciju zarađivanja novca. Sve ove čiste dezinformacije su na Zapadnom Balkanu previše izražene i previše rasprostranjene.

Dakle, došao sam ovde da razgovaram sa vladama koje mogu nešto da preduzmu po tom pitanju.

Shvatam da je ovo težak problem. Ni mi u Sjedinjenim Državama nismo savršeni, ali moramo da razvijemo operativni kodeks ponašanja, ako hoćete, način poslovanja koji svi dele pravno, institucionalno, i koji stvara strukture u svakoj od vlada.

O tome sam razgovarao sa Vladom Crne Gore. Ne sa sadašnjom vladom jer je zaista nema, već sa budućim liderima i bio sam veoma ohrabren što svi oni prepoznaju ovaj problem.

Mi ćemo sa njima raditi kao partneri da pokušamo da shvatimo kako da barem zaustavimo rast ovih dezinformacija i počnemo da se hvatamo u koštac sa njima.

RSE: Šta očekujete da urade, kako da zaustave dezinformacije?

Rubin: Pre svega, nije lako. Moramo priznati da postoji sloboda štampe i želimo slobodu štampe.

Ali, ako imate naloge kineske vlade na društvenim mrežama, oni bi trebalo biti označeni kao nalozi kineske vlade. Ljudi ne bi trebalo da misle da je ovo prosečni Kinez koji nešto govori. Trebalo bi da znaju da je to državni nalog. To je primer.

Treba da pokušamo da obezbedimo da strano vlasništvo nad medijskom imovinom bude transparentno. To je primer nečega što treba da uradimo. I to u meri u kojoj se propisi i pravila mogu uspostaviti, tako da ako neka medijska kuća jednostavno kopira rusku laž, da ne mogu da tvrde da su novinari. To je nešto drugo. To se zove dezinformacija i trebalo bi da pokušamo da to zaustavimo.

‘Većina dezinformacija dolazi iz Srbije’

RSE: Da li je neka zemlja na Zapadnom Balkanu podložnija ruskim i kineskim dezinformacijama od drugih?

Rubin: Pa, mislim da je ceo region generalno ranjiv na ovaj problem jer se mediji rasprostranjeno šire u regionu iz mnogo različitih mesta. Očigledno veliki deo toga dolazi iz Srbije i to je veliki problem koji treba da se reši.

Ali druge vlade u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji treba da spreče ili pokušaju da spreče ovo, da se ove laži šire koristeći sve alate koje mogu. Želeli bismo da vidimo da uspostave vladina tela koja mogu da počnu da ispituju i analiziraju ovaj problem kako bismo pokušali da ga zaustavimo.

