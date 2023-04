Djed ubijene djevojčice o osumnjičenom: Jutros smo zajedno pili kafu

Кako se sumnja, on je nakon svađe povrijedio tri osobe, a potom automobilom odvezao šesnaestogodišnju djevojku kojoj je oštrim predmetom zadao povrede od kojih je ubrzo preminula, saopštila je srbijanska policija. Mediji prenose da su povrijeđeni roditelji djevojčice.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako saznaje portal N1, osumnjičeni Stojan Ilić je prijavljen u Ulici Put za Žuti potok u Ripnju.

Mediji navode da je osumnjičeni, kad je pronađen, najprije policiji prijetio nožem, ali se nakon pregovara predao.

Nova.rs prenosi da je Stojan I, prema svjedočenju komšija, dobro poznavao porodicu.

Djed ubijene djevojčice u Ripnju izjavio je za N1 da ništa nije ukazivalo da će se dogoditi takav zločin i da je sa osumnjičenim tog jutra pio kafu.

On je naveo da su odnosi sa Stojanom Ilićem bili dobri. “Jutros smo pili kafu, on me odvezao do okretnice”, naveo je djed, dodajući da je zatim otišao za Beograd kod doktora. Kada se vratio, čuo je od komšija da mu je osumnjičeni Stojan Ilić (38) napao sina, kćerku, ženu i unuku.

Kaže da je kod kuće zatekao puno krvi, a da je druga unuka uspjela da pobjegne kod njegove sestre od tetke.

