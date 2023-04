Vučić: Zapad nas je tukao da bi nam oteo Kosovo

“Oni koji su nas tukli, nisu to radili zbog Slobodana Miloševića, već zbog svojih geopolitičkih interesa, da bi nama oteli Kosovo. I još se čudom čude kako se to koprcamo i kako to štitimo međunarodno pravo i Povelju UN”, rekao je Vučić za Radioteleviziju Srbije.

Vučić je kazao da Beograd pomaže Srbima na Kosovu davanjem “ogromnog novca” i diplomatskom borbom, a da sukob s NATO-om i zapadnim svjetom žele jedino “neodgovorni ljudi”.

“Tko god misli da treba da idemo u sukob s NATO-om, ja ću mu reći da taj nije normalan. Da li čeznem za sukobom s NATO-om, ne, i dat ću sve od sebe da ga nikada ne bude. Sve i da to želite, imamo li šansu da to dobijemo? A ne želim ga jer ne mislim da nam treba svađa i sukob sa zapadnim svijetom”, naveo je Vučić.

On je kazao da Srbi neće sudjelovati na predstojećim lokalnim izborima u četiri općine na sjeveru Kosova i da vlast koja bude formirana poslije njih neće imati legitimitet.

Upitan kako će biti Srbima na sjeveru Kosova poslije tih izbora 23. travnja, Vučić je rekao da će im biti “loše, kao pod okupacijom” jer će vlast formirati kosovski premijer Albin Kurti.

“Kurti će od 24. travnja uspješno da vlada Sjevernom Mitrovicom, možete da mislite te vlasti i demokratije i legitimiteta s dva posto Albanaca koji žive tamo. Srbima će biti loše, kao pod okupacijom, kako bi im bilo, zato ljudi brinu. Šta mogu da uradim? Da uvedem tenkove? Ne mogu, ne možemo da pobijedimo NATO, a i neću da ginemo. Hoću da rješavamo stvari mirnim putem, da idemo u normalizaciju”, kazao je Vučić.

On je kritizirao i zapadne zemlje što “ćute” na činjenicu da Kurti ne želi da odloži lokalne izbore na kojima neće učestvovati Srbi, nakon što su u studenom napustili kosovske institucije.

Vučić je ocijenio da je taktika prištinskih vlasti da nikada ne provedu u djelo Zajednicu srpskih općina (ZSO) i da će “svakodnevno provocirati Srbe” sa željom da Srbi nešto izazovu.

“Oni hapse momke, najsposobnije da se suprotstave njihovom djelovanju na sjeveru Kosova. Hoće da ostave sjever Kosova bez onih koji su sposobni da im se suprotstave, da bi onda mogli na silu da upadnu i da zavladaju na taj način”, ocijenio je Vučić, piše FENA.

Facebook komentari