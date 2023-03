Kad Vučić izgubi živce zbog pitanja voditelja: Pogledajte 5 minuta bizarnog intervjua

Kako piše Nova.rs, Vučić je u nekoliko navrata samoinicijativno ulazio u okršaje s voditeljem Zoranom Stanojevićem. Bilo da je tema Kosovo, teorije zavjera o reptilima ili ekonomija, srbijanski predsjednik konstantno je pokušavao izbjeći potpitanja i nije previše dozvoljavao voditelju da vodi glavu riječ.

No, tokom intervjua bilo je i nekoliko trenutaka u kojima je Stanojević svojim potpitanjima pokušavao vratiti Vučića na kolosijek ozbiljnog razgovora, no to se njemu nije pretjerano dopalo.

U jednom trenutku, ljutit zbog potpitanja koja mu je postavljao voditelj, Vučić je odlučio na svako iduće pitanje odgovoriti kratko, koristeći jedno do dvije riječi. Tako je bilo kad se u intervjuu otvorila tema eventualnih lokalnih izbora na sjeveru Kosova.

Nova.rs prenijela je dio intervjua u kojem se vidi kako Vučić gubio živce, a prenosimo ga niže:

Stanojević: Što to znači, da će Priština provesti izbore? U ovoj situaciji u kojoj je otvoreno pitanje pregovora i svega… I pokušaja da se dođe do nekog dogovora i stabilnosti?

Vučić: Ništa, ne znam.

Stanojević: Kako izgledaju ti razgovori u Bruxellesu?

Vučić: Milina jedna. Što vas zanima oko toga?

Stanojević: Možda malo manje cinizma.

Vučić: Nije bilo cinizma uopće. Što vam kažem. Ništa lepo fin, ništa fino.

Snimku možete pogledati u nastavku, a ovaj dio počinje od 46. minute.

