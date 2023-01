Podivljale cijene u Hrvatskoj nakon ukidanja kune: Burek skočio na 2 eura, kafa isto, kebab čak 5 eura…

Prije uvođenja eura građani su se najviše bojali poskupljenja. Hrvatska je tri dana dio eurozone, a do poskupljenja je uistinu i došlo. Društvene mreže pune su raznih primjera brojnih poskupljenja nakon uvođenja eura, bilo da se radi o trgovinama, uslugama poput frizerskih salona ili naplati parkiranja.

Većini je pritužbi zajedničko da je došlo do zaokruživanja na okrugli broj eura. Primjerice, ako je nešto koštalo 13 kuna, moguće je da je netko “zaokružio” na dva eura, što je nezanemarivo poskupljenje, piše Index.

U Ministarstvu gospodarstva danas je održan sastanak predstavnika trgovačkih lanaca i ministra Davora Filipovića. Tema sastanka bilo je podizanje cijena nakon uvođenja eura. Sastanak nije trajao dugo, a predstavnici trgovačkih lanaca otišli su bez riječi.

Ministar Davor Filipović obratio se novinarima nakon sastanka te je žestoko napao trgovačke lance. Kazao je da neopravdano podižu cijene te da pokušavaju prevariti građane.

“Razgovarali smo s predstavnicima trgovačkih lanaca o stalnom rastu cijena hrane i pića te konverziji kune u euro. Naime, inflacija je 13.5 posto. Kad pogledate tu strukturu, na nju najviše utječe porast cijena koji se odnosi na hranu i bezalkoholna pića”, rekao je Filipović.

“Trgovački lanci iz mjeseca u mjesec dižu cijene. I sad, u ovoj situaciji s eurom, dižu cijene i pokušavaju varati građane. To im neće proći”, rekao je.

Na koja se poskupljenja ljudi najviše žale?

Pitali smo jučer predsjednicu Udruge za zaštitu potrošača Anu Knežević kakve su njezine informacije o zaokruživanju cijena i posljedičnim poskupljenjima.

“Imamo informacije s terena, ljudi se javljaju i žale. Najviša su poskupljenja kave, kava najčešće poskupljuje. Dobili smo dojavu da je na jednom mjestu kava skuplja za dvije kune zbog tog zaokruživanja cijena”, rekla je Knežević.

“To se dogodilo u svim zemljama koje su ušle u eurozonu, vidjeli smo to na primjeru Slovenije, Austrije, Italije… Upozoravali smo da Hrvatska neće biti izuzetak. I u navedenim državama je najgore bilo s cijenama kave. Sad vidimo da su poskupljenja i u pekarama, tu isto dobivamo dojave”, rekla je jučer sugovornica Indexa.

Nazvali smo je ponovo danas. Ponovila je kako se i dalje ovoj udruzi ljudi najviše žale na poskupljenje kave, kruha i cigareta te kako očekuje da će se nešto promijeniti nakon današnjeg sastanka ministra Filipovića s predstavnicima trgovačkih lanaca.

Kruh poskupio za 53 lipe

Podsjetimo, Knežević je jučer rekla i kako su dobili dojavu da je na jednom mjestu polubijeli kruh sad 1 euro, a koštao je 7 kn, što znači da je poskupio za 53 lipe, što nije zanemarivo.

Dobili su dojave i za benzinske crpke, ali i o cijenama cigareta na jednom kiosku. Dodala je kako je građanin dojavio da sada cigarete koje su koštale 29 kn dođu 3.90 eura na jednom kiosku. To je 38 lipa skuplje.

Na Redditu je već jučer otvorena rasprava u kojoj stotine ljudi pišu o poskupljenjima i navode brojne primjere. Index neće navesti gdje su zabilježena poskupljenja jer ne možemo provjeriti sve navode, no zanimljivo je vidjeti na što se građani najviše žale te koji je okvir poskupljenja koja spominju.

Poskupjelo šišanje

Korisnici su primijetili kako je poskupjela usluga šišanja.

Smeta im i poskupljenje kave i pekarskih proizvoda.

“Kava s mlikom u kafiću di iden cili život skočila s 12 na 15 kuna. Nemoš virovati”, jedan je od komentara. “U tri kafića bio do sada, svaki dignuo minimalno za kunu kavu”, tvrdi korisnik. “Danas bio vani prvi put. Kava sa 13 kn na 1.99€ (15 kn)”, piše u jednom komentaru.

Porasle i cijene bureka i pizzete

“Burek 2 eura umjesto dosadašnjih 12 kn, o čemu pričamo..”. još je jedan komentar. “Pizzeta s 15 kn skočila na 2.3 eura”, piše korisnik. “Zobene pahuljice, pred koji dan su bile 4.99 kn, danas 6.99 kn”, piše u jednom komentaru. “Kobasica na adventu 22 kn, uvođenjem eura 3.5€ = 26.29 kn”, piše.

“Kupovao prije svježi sir 500 grama. Prije inflacije bio 10 kn, pa za vrijeme inflacije digli cijenu na 14.99 kn (1.99€). Razumljivo, i dalje kupujem sir, eto kupio u prošli petak. Od jutros cijena nije više 1.99 euro nego okrugla cifra 2.15 eura”, piše.

Skuplji taksi

Ne žale se ljudi samo na cijene hrane. “Jedan klub u Zagrebu (neću imenovat) je digao cijene paketa… Što je bilo 800 kn sad je 110 eura (829 kn), što je bilo 900 kn sad je 125 eura (945 kn)… 5 posto tu, 10 posto tamo…”, glasi komentar.

“Vozim se s likom i cijena je bila 240 kuna i to je oko 32 eura i kaže on sad će biti 35”, navedeno je.

Osim Reddita, komentari čitatelja Indexa i na Facebooku

“Pranje kose kod frizerke je bilo 30 kn, a sad je 5 eura… Kaže da zaokruži cijene da bude lakše… Što ne bi trebalo biti 4 eura”, stoji u jednom komentaru.

“Prošle godine jogurt Zbregov veliki koštao je 14.99 i to skoro do Uskrsa prije turističke sezone. U 5. i 6. mjesecu je već bilo 17 kn, pred Novu godinu 24.99 kn. Jučer uđem – šok – 27.99 kn. To vam nije povećanje 13 posto već 70-80 posto u godini dana”, navodi se.

“Evo radim u trgovini. Marlboro gold je bio 35 kn, a sada po tečaju konverzije je 35.04, tj. 4.65 eura”, piše u jednom komentaru.

Poskupjelo i mlijeko za djecu

“Domaća jaja postigla cijenu od 5 kuna po komadu… Pa ‘zaokružili’ na 0.7 eura”, navodi se. “Hipp Biocombiotik mlijeko za djecu je do pred tri tjedna koštalo 96 kn, sada je 104 kn, tj. 13 eura i nešto sitno… Cijena skočila sama od sebe”, glasi jedan komentar.

“Dana 30.12 kupio djeci slatkiš po redovnoj cijeni, znači nije bilo na akciji i koštalo je 7.99 kn, već sutradan isti proizvod 12.99 kn”, navodi se. “Piva ja bila 13 kuna, a sada je 2 eura ili 15.07 kuna!”, tvrdi jedan korisnik.

“U pekari na Španskom, ako kiflice mak i kiflice orah platite u kunama, platite ih 5.50 kn, što bi po njihovim cijenama trebalo biti 0.73 eura, ali ako platite u eurima izdaju račun na 0.75”, stoji u jednom komentaru. “Dana 30.12. pivo 0.5 litara je koštalo 16 kn… Danas već 18 kn, tj. s 2.12 eura na 2.40 eura. Kruh je 31.12. koštao 1.53 eura, danas je 1.60 eura”, piše.

“Samo su naivni mislili da će ostati sve kao jučer. Plavi Dunhill 4.40 eura. Do jučer je bio 33 kune”, komentar je.

Cijena kebaba s 4.25 eura skočila na 5 eura

Indexu se javljaju i čitatelji s primjerima poskupljenja nakon uvođenja eura.

“Jutros sam vidjela da su i pekare podigle cijene. Kroasan s marelicom koji je bio oko 7 kn prije Nove godine sad je 1.10 eura, što je preko 8 kn. Sve je otišlo gore za 1-2 kn, iako su oni već u više navrata dizali cijene.

To je skoro 30 posto skuplje u odnosu na početak prošle godine, kad je isti kroasan bio 5 kn. Smiješno je da imamo njemačke cijene za naš standard koji je puno niži”, stoji u poruci jedne čitateljice. “I autoceste su poskupile. Križ – Novska prije 24 kune, sad skoro 25”, stoji u jednom mailu.

“Fast food. Prije blagdana veliki kebab u tortilji 32 kn (4.25 eura), a mali kebab 27 kn (3.58 eura). Danas – veliki kebab 5 eura, mali 4.30 eura”, piše u mailu. “Pekara u Zagrebu na Staru godinu je podigla cijene kruha sa 10 kn (1.32 euro) na 10.50 kn (1.40 euro) iz očitih, ali po meni neopravdanih razloga”, navodi se.

