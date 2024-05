Građanima u Srbiji masovno stižu pozivi za vojne vježbe

Pozivi stižu na vrata vojnih obaveznika u svim krajevima Srbije, a građani kojima su uručeni uglavnom se neprijatno iznenade, piše Nova.rs.

“U sandučetu sam pronašao papir za neisporučenu poštu, pogledao sam adresu odakle je poslato i pozvao broj telefona. Iznenadio sam se kad su mi se javili iz vojnog odsjeka, odnosno bivše mjesne zajednice na Zvezdari. Rekli su mi da je u pitanju poziv za vojne vježbe. Pitali su me koje sam godište i objasnili da prave upis u rezervni sastav i da moram da odem da se prijavim”, priča Bojan D. (31), koji već nekoliko godina živi i radi Beogradu.

Međutim, on kaže da nema namjeru da se javlja.

“Neću ništa da radim, neću da se pojavljujem, pa neka šalju pozive. Uostalom ovaj nije ni došao do mene, da ih nisam pozvao telefonom, ne bih ni znao da treba da se javim. Ne znam koje su dalje procedure, svakako neću da idem u vojsku, pa da me mobilišu u slučaju rata. Imam posao, porodicu, obaveze, a da pristanem na te vježbe morao bih na dvije sedmice da odsustvujem, što zaista ne mogu, niti želim”, kaže Bojan, koji inače nije iz Beograda, a dodaje da je u njegovom rodnom gradu, u unutrašnjosti Srbije, već nekoliko drugova, koji su istih godina, dobilo poziv za rezervni sastav, odnosno vojne vježbe.

Kazna zatvora do dva mjeseca

Odazivanje na vježbe je zakonska obaveza i ukoliko se neko ne pojavi po pozivu ili svoj izostanak ne opravda, morat će da plati 10.000 do 50.000 dinara ili da ide na izdržavanje kazne zatvora u trajanju do čak 60 dana.

Naime, na sajtu Ministarstva odbrane stoji informacija o pozivanju osoba iz rezervnog sastava, gdje se mogu vidjeti raspored i vojne vježbe na teritoriji Srbije.

Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, osobe iz rezervnog sastava mogu biti pozvane na vježbu najviše do 90 dana u toku jedne godine.

Vježba se prekida, odnosno odlaže u sljedećim slučajevima: bolesti, ako je član domaćinstva istovremeno na služenju vojnog roka, polaganja ispita, učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima, međunarodnim naučnim, istraživačkim i umjetničkim manifestacijama, usljed smrtnog slučaja ili teške bolesti u porodici, nepogode koja je dovela do teškog materijalnog položaja.

Facebook komentari