Pogledajte kako su Marokanci dočekali svoju fudbalsku reprezentaciju

Okupljeni građani su noseći zastave Maroka gromoglasnim aplauzima i pjesmama dočekali fudbalsku selekcije svoje zemlje.

Posebno oduševljenje je nastalo kada je ulicama prolazio autobus sa fudbalerima i stručnim štabom reprezentacije.

Reprezentacija Maroka je u utakmici za treće mjesto poražena od selekcije Hrvatske koja je bila bolja, rezultatom 2:1. prneosi “Radiosarajevo“.

Thousands in Rabat out to welcome Morocco 🇲🇦 after their historic performance in the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/njzKT4LS5M

— Eric Njiru (@EricNjiiru) December 20, 2022