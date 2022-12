Organizatori državnog udara u Njemačkoj kupovali oružje u Hrvatskoj

Rajhsburger, odnosno Građani Rajha, radikalni njemački desničarski pokret koji je nedavno dospio u fokus javnosti nakon što je njemačka policija uhapsila vodstvo pokreta zbog optužbi da su planirali izvesti državni udar te instalirati jednoga od svojih vođa za njemačkoga cara, prije nekoliko je godina za svoje terorističke akcije nabavljao oružje u Hrvatskoj.

Štaviše jedan od njegovih navodnih članova je i živio u Hrvatskoj, gdje se nastanio oženivši se Hrvaticom. Akciju nabavljanja oružja, između ostaloga za Rajhsburgere, spriječili su hrvatska policija i USKOK, a u zajedničkoj međunarodnoj akciji s njemačkom policijom uhapšene su desetine osoba, među kojima i hrvatski državljani, koji su osuđeni i na hrvatskim i njemačkim sudovima. Štaviše, utvrđeno je da je dio oružja, koje je ta grupa nabavila, u Njemačkoj korišten za likvidacije političkih protivnika desničara, piše Jutarnji list.

Snimljeni razgovori

– Aleksandra sam upoznao u Njemačkoj prije par godina kao mušteriju za popravak automobila jer sam ja tamo imao radionicu. Imao sam tada djevojku iz Avganistana te su me pretukli. Zatražio sam pomoć od Aleksandra jer je bio u stranci AFD. Aleksander mi je dao jedan mali pištolj, no poslije je zbog toga tražio protuuslugu. Tražio je da mu u Hrvatskoj nabavljam oružje. Aleksander je imao ženu u Zadru i hvalio mi se da otamo nabavlja oružje. Jednom me nazvao kada sam bio u Hrvatskoj i tražio da u Zagrebu preuzmem neki paket. Došao je neki Ivan u autu sa zadarskim tablicama i predao mi paket, koji sam stavio u gepek.

Kako sam vidio da je paket težak, otvorio sam ga, a u njemu su bili jedna PAP-ovka, jedan kalašnjikov, dva pištolja i jedna mala puška s optičkim nišanom. Kad smo bili u Njemačkoj, Aleksander je ponovno tražio da mu se nabavi oružje. Zanimalo ga je automatsko oružje, kratko oružje, pumparice, škorpioni i kalašnjikovi. Oružje koje sam za njega vozio u Njemačku bilo je namijenjeno za desničarsku stranku AFD jer se oni naoružavaju – iskaz je ovo koji je hrvatski državljanin Martin M. dao istražiteljima o svojim vezama sa stanovitim Aleksandrom Reiklom (Reichlom) (49), njemačkim državljaninom koji je živio na području Zadra.

Priznanje Martina M., ali prije svega tajno prisluškivanje razgovora krijumčara koje je proveo hrvatski USKOK, dovelo je do nedavne osuđujuće presude pred suda u Minhenu protiv Reikla, Martina M. te još jednoga pripadnika Rajhsburgera. Reik, inače bivši njemački carinik, prvo je bio član radikalno desne Nacionaldemokratske stranke Njemačke (NPD), a 2016. pristupio je desnoj stranci Alternativa za Njemačku (AFD), ali se i povezao s Rajsburgerima iz Gornje Bavarske. Početkom 2018. godine hrvatska policija došla je do podatka da Reik u hrvatskoj kupuje veće količine vojnoga oružja zaostaloga iz rata, te da ga uz pomoć nekolicine pomagača prevozi u Njemačku, gdje se to oružje dijeli pripadnicima desničarskih grupa, između ostaloga Rajsburgerima.

Uključili se i Nijemci

U saradnji s njemačkom policijom pokrenuta je tajna istraga te su osumnjičenicima snimani telefonski razgovori, iz kojih proizlazi da su dogovarali nabavu automatskih pušaka, snajpera, pištolja, kratkih strojnica, ručnih bombi, sačmarica… U Hrvatskoj je uhapšeno ukupno 16 osoba, a na temelju USKOK-ove optužnice optuženi su da su Reiku nabavljali oružje. U postupcima pred Županijskim sudom u Osijeku većina optuženika je osuđena temeljem nagodbi na uslovne i bezuslovne zatvorske kazne.

Reik je pak na temelju njemačkoga evropskoga naloga za hapšenje u ljeto 2020. uhapšen na području Zadra te izručen Njemačkoj. Nakon jednogodišnjega suđenja Reik, ali i hrvatski državljanin Martin M. te Rajsburger Kristijan Neureter (Christian Neureuther) nepravomoćno su proglašeni krivima na sudu u Minhenu u junu ove godine. Hrvatski zet Reik dobio je četiri godine i tri mjeseca zatvora.

Hrvat osuđen na dvije godine i 9 mjeseci zatvora

Hrvat Martin M. zahvaljujući priznanju dobio je kaznu od dvije godine i devet mjeseci zatvora, a Neureter je dobio uslovnu kaznu od dvije godine. Osim postupka u Minhenu, u Njemačkoj se vodi još nekoliko postupaka zbog krijumčarenja oružja za desničarske grupe između ostih i za Rajsburgere.

Motiv hrvatskih krijumčara oružja bio je, kako je to utvrdila istraga, isključivo novac.

Facebook komentari