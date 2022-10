Liječnik brutalno napao i teško ozlijedio medicinsku sestru zbog pravdanja za sina

Brutalno nasilje zbog ispričnice

Brutalno nasilna priča započela je nešto ranije toga dana kada je Kedžina supruga došla po ispričnicu za njihovog sina vrtićke dobi. Ona je u ordinaciju pedijatra u Retkovcu ušla sa sinom i zahtijevala da joj se izda ispričnica za vrtić. Kada joj je rečeno da treba malo pričekati jer postoje pacijenti koji su bili na redu prije nje, napustila je ordinaciju. Pred kraj radnog vremena ponovno je došla sa sinom, ali ovaj put u pratnji supruga. Medicinska sestra tada je već bila zaključala vanjska vrata ordinacije jer je do kraja radnog vremena trebalo pregledati pacijente koji su čekali u čekaonici.

Prema priči sestre Brkić, Kedžo je uporno zvonio na vanjskim vratima, a ona mu je otvorila vrata čim je završila s pacijentom koji je već bio u ordinaciji.

“Uhvatio me za vrat i počeo gušiti”

“Iz meni nepoznatih razloga, Kedžo me prvo počeo vrijeđati i omalovažavati, a potom i prijetiti da će mi zavrnuti vratom”, rekla je za Index nesretna Brkić.

“Konačno me i fizički napao, uhvatio me za vrat i počeo gušiti da bi me potom bacio na tlo. Krenuo je prema meni i vjerojatno bi nastavio s napadom, no u tome su ga spriječili očevi djece koja su čekala na red ispred ambulante. Sve to događalo se ispred ambulante, pred našim pacijentima djecom i njihovim roditeljima, kao i pred djetetom i suprugom napadača te slučajnim prolaznicima. Dok su očevi držali napadača uza zid ambulante, ja sam plačući pobjegla u svoju kancelariju i pokušala nazvati policiju.

Budući da sam bila u velikom šoku, nisam uspjela, već je to učinio moj suprug, kojeg sam zvala na mobitel i ukratko mu ispričala što mi se dogodilo. Policajci su ubrzo došli i uzeli naše podatke i izjave. Tom prilikom mi je jedan policajac koji me je saslušavao, a koji je prije toga obavio razgovor s napadačem, rekao da mu je Kedžo izjavio da mu nije žao što je to učinio i da bi opet ponovio isto.

Rekao mi je da će zbog te izjave odmah biti odveden u zatvor. Mene je suprug odvezao na hitnu službu u KB Dubrava, gdje sam bila na obradi od petka oko 20 sati do subote oko 12 sati. Tijekom obrade utvrđeno je da sam u napadu teško tjelesno ozlijeđena, da mi je slomljena kost desne šake. Zadobila sam i podljeve od pada i udara leđima i glavom o tlo, dok su mi na vratu ostale masnice od davljenja. Možda je najozbiljnije bilo to što mi je od stresa opasno porastao krvni tlak na 205/110.

Zbog opasnosti od mogućih posljedica tako visokog tlaka, kao što su moždani ili srčani udar, liječnici su poduzimali sve što je trebalo kako bi mi se tlak vratio na normalne vrijednosti, što je trajalo cijelu noć. Ne moram vam objašnjavati pod kakvim sam stresom još uvijek, gotovo da od tada uopće nisam spavala”, požalila se Brkić,piše Index

Podljevi na vratu medicinske sestre Brkić

Kaže nam da je bila neugodno iznenađena kada je naknadno doznala da je njezin napadač liječnik specijalizant u KB-u Dubrava.

