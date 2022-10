Milanović: Nikada Srbe ne bih zvao četnicima. Neka paze kakve poruke šalju

“Ja nikada Srbe ne bih zvao četnicima niti sam to radio, a mi stalno slušamo iz Beograda da smo svi ustaše. Mi smo u puno čvršćoj međunarodnoj poziciji od Srbije i oni se moraju odlučiti što hoće sa sobom, a sat otkucava polako”, rekao je hrvatski predsjednik, piše Raport.

Najavljen je posjet srpskog patrijarha Porfirija Vukovaru u nedjelju na 31. obljetnicu pogibije generala Blage Zadre. Porfirije će posvetiti pravoslavnu crkvu sv. Nikolaja u Vukovaru, a Milanović će biti na obilježavanju pogibije generala.

“Pozvan sam na dolazak Porfirija, ali mislim da je to malo nezgodno u ovom trenutku (…) Dok god njegovi episkopi dodjeljuju odlikovanja ljudima kao što je Šešelj, ti odnosi ne mogu biti normalni”, rekao je predsjednik.

Ipak, spomenuo je da je s patrijarhom Porfirijem bio u dobrim odnosima dok je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski.

“Mislim da je razuman čovjek, ali odlaskom na tu čelnu funkciju u Beograd on se promijenio kao što sam se ja promijenio po pozivu službe kad sam postao predsjednik SDP-a pa vlade pa države u odnosu na ono što sam bio ranije. Nove obaveze, novi pritisci, nova očekivanja”, smatra Milanović.

Dodao je da je u Uredu predsjednika naslijedio bizantsku ikonu srpske pravoslavne crkve koju je Porfirije poklonio bivšoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović 2018. godine.

“Kolinda je to stavila na zid i ja nisam micao. To smatram nekakvim kontinuitetom dobre volje. U Uredu hrvatskog predsjednika nema katoličkih obilježja, ima samo srpsko pravoslavna bizantska ikona. Meni je to normalno ako mi ne postane nenormalno, a to ovisi o obje strane”, rekao je.

Na Porfirijevu izjavu da su granice promjenjiva kategorija, Milanović je rekao da je to “moguće, ali ne zna koje i kako”.

