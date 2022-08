Milanović: Optužnice Srbije štetne, kvare odnose sa RS, i između Hrvata i Srba u BiH

– Imamo još jedan razlog za sastanak vijeća za Nacionalnu sigurnost. Stvar je jako ozbiljna. Ja idem u Plavno, Grubore, Jasenovac, Varivode…, pokazuje se dobra volja, spremnost i susretljivost da se ta grozna priča s ratom, u kojem je Srbija napala Hrvatsku, a ne obratno, da se konačno stabilizira, tuf evo ti optužnica. To je organizirao predsjednik Srbije koji za 2-3 tjedna ima organizaciju Europridea. To je dogovoreno 2019. godine u vrijeme kada je svijet izgledao drugačije, ali da sad može to bi zapalio. U Beogradu se održavaju litije, ljudi se mole za spas Srbije od grijeha i Vučića to sve jako opterećuje i treba probleme na drugoj strani i želi da mi reagiramo. Tema je važna, da uskladimo stav kako ćemo reagirati, rekao je Milanović.

– Što će Hrvatska poduzeti da zaštiti svoje zapovjednike. Ti ljudi se sada ne mogu maknuti iz RH. Sad se prijeti da će se podignuti optužnice protiv Pavla Miljavca i Davora Domazeta Loša. Hoćemo li se opet neslagati gromoglasno. Država tako ne reagira. Država koja tako reagira nije ozbiljna država. Ovo s optužnicama je namjereno, tempirano za ovaj trenutak, da se skrene pozornost s određenih problema koje vlast u Beogradu trenutno i ima i sama si je kriva za to. Ali RH mora na to reagirati. Reakcija Plenkovića i vlade je da se mi s tim ne slažemo. Nije dosta. Kako ćemo zaštiti svoje ljude, upitao je predsjednik.

– Srbija sebi uzima za pravo da sudi za sve događaje koji su se bilo gdje dogodili na prostoru bivše Jugoslavije bilo kada. RH to ne radi mada je u puno jačoj vanjskopolitičkoj i općenito puno jačoj poziciji od Srbije zato jer pokušavamo igrati fer. Ne ide! I sad žele da ih napadnemo. Idemo se dogovoriti što ćemo. Blokirati ulazak Srbije u EU. Kad bi njima bilo stalo do toga i to bi bio instrument, ali njima nije stalo. Oni ne žele ući u EU, jer se u EU po takvim pravilima, koliko god ona bila raštimana, ne igra. To su prljava pravila, rekao je Milanović.

– Mi imamo instrumente da reagiramo. Beograd, predsjednik (Aleksandar) Vučić i njegovi suradnici su odlučili da je sada zgodan trenutak podići optužnice protiv četiriju hrvatskih ratnih zapovjednika, od kojih ja dvojicu osobno poznajem i mogu praktički garantirati, mogu dati ruku za njih da, recimo, nisu nacionalisti, da nisu odgovorni za ništa, rekao je Milanović.

Naglasio je da uopće ne želi ulaziti u tu vrstu rasprave jer ‘Srbija nema pravo podizati takve optužnice’.

Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktuelnog predsjednika, ako bude loše volje, zato što je divljao na teritoriju Hrvatske ’95. godine, a ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Ćopića, na kojoj su se navodno dogodila ta djela u kojima su navodno poginula neka djeca, kazao je hrvatski predsjednik.

Dodao je da mu je žao zbog toga, ali da za to neće odgovarati hrvatski zapovjednici iz Domovinskog rata.

Rekao je i da se svakih nekoliko mjeseci pojavi tema koja jest za Vijeće za nacionalnu sigurnost i puno je važnija od rata u Ukrajini, gdje nismo mogli ništa, a da ovdje možemo i moramo reagirati i zaštitit naše ratne zapovjednike.

– To je napad na hrvatsku državu, a onda i na njih. Njihovi interesi su uvijek pojedinačni interesi, oni se žele toga riješiti jer im opterećuje život, kazao je.

Dodao je da država mora sama odlučiti kako zaštititi njih, a držati se nekih svojih principa.

Ovo se dogodilo u Bosni i Hercegovini, a da ne krenem nabrajati što se sve dogodilo kraj Zagreba, u čemu je sudjelovao Vučić osobno i u čemu ima elemenata kaznene odgovornosti koja ne zastarijeva. Zašto nas provociraš, čovječe?, upitao je Milanović.

Predsjednik je istaknuo i da Hrvatskoj ovakva situacija ne odgovara u pogledu odnosa s Republikom Srpskom te kazao da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini upućeni jedni na druge.

– Ovo je štetno višestruko, ovo kvari relativno korektne odnose Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, ovo definitivno gazi, uništava, prostituira odnose Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda koji su ionako loši, kazao je Milanović, pišu Vijesti.ba.

