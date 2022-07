Grlić Radman: Planirani dolazak Vučića nije bio iskren, to je provokacija Srbije

– Izostanak službene procedure koja najavljuje dolazak visokog dužnosnika je neprihvatljiv. Mi smo vijest dobili neslužbenim putem te smo uputili notu. Pročitat ću vam najvažniji odlomak – započeo je Grlić Radman.

– Min. vanjskih i europskih poslova podsjeća da morate navesti vrijeme i prirodu posjeta. RH nije službeno informirana i to je neprihvatljivo. Doživljavamo to nedobronamjernim. Shvatili smo da taj dolazak nije iskren i nije odavanje pijeteta žrtvama nego da je rezultat zadovoljenja unutarpolitičkih potreba, a prije formiranja srbijanske Vlade. Hrvatska vlada se zalaže za normalizaciju odnosa, što smo uvijek isticali. Nitko više kao ova Vlada i Andrej Plenković nije pokazao uključivost i toleranciju. Pružili smo ruku u iskrenom dijalogu, ali Srbija se još uvijek nije suočila s prošlošću premda je prošlo 30 godina od rata – dodao je.

– Ne mogu se granice prelaziti samo tako ako se radi o visokim dužnosnicima – zaključio je Grlić Radman.

– Ovo je provokacija Srbije. Žrtve su sredstvo, a ne cilj ovdje – dodao je.

– Izjave Vulina su skandalozne. Ovo samo pokazuje nervozu koja vlada među srpskim političarima – dodao je Vulin.

Podsjetimo, Vučić je, prema izvorima Jutarnjeg lista, kontaktirao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i rekao mu kako planira privatni posjet Jasenovcu, mjestu na kojem se za vrijeme NDH nalazio ustaški koncentracijski logor u kojem su stradali brojni Srbi u Drugom svjetskom ratu. Pupovcu je navodno rekao da dolazi u privatni posjet Hrvatskoj i ako želi da mu se može i on pridružiti, a ako smatra da to treba, da obavijesti i hrvatsku Vladu. Pupovac je to prenio premijeru Andreju Plenkoviću.

– Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Ali, premijer Plenković i Vlada jasno su rekli ne. Mi smo samostalna država, članica EU-a i NATO-a i ne može on ovdje raditi što želi. Politika “svesrpskog sveta” u Hrvatskoj mu neće proći. Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir – poručuju iz hrvatske Vlade, navodi Jutarnji.

Vučić je najmanje dva puta ‘privatno’ posjetio Hrvatsku. Prvi put kada je huškački govorio u okupiranoj Glini, a drugi 2008. kao zamjenik Tomislava Nikolića, čim su se obojica ‘rebrandirala’ od Šešeljevaca i četnika, piše Vijesti.ba.

