Nevrijeme pogodilo brojne gradove u našoj zemlji: Bijeli se kao da je decembar

Grad je padao i u Vitezu i Busovači, a jako nevrijeme pogodilo je i gornji dio Travnika, Paklarevo i Turbe.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 20 stupnjeva, Sokolac 25, Srebrenica 26, Zenica 27, Bihać i Prijedor 28, Ivan-sedlo, Sanski Most i Tuzla 29, Bugojno, Doboj i Gradačac 30, Banja Luka, Bijeljina i Drvar 31, Livno, Neum i Zvornik 32, Sarajevo i Trebinje 35, Grude 37, Mostar 39 stupnjeva.

Sutra jutro i veći dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, a u ostatku dana prestanak padavina i razvedravanje. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 26 do 33, na jugu do 35 stupnjeva. prneosi “Novi“.

Facebook komentari