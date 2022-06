PRVA ISPOVIJEST MAJKE POKOJNE KIKE ĐUKIĆ: “Išla joj je pjena na usta, curila krv i bilo je jezivo”

Nataša Đukić je nedavno preuzela stvari pokojne kćerke, ali ne sve, jer je istraga, kako kaže, još uvijek u toku.

– Nigdje nema njenog dnevnika. U njemu je sve pisala, a telefon je još uvek u tužilaštvu. Neko je njen nalog ugasio dan pre njene smrti i prvi na njemu objavio da je preminula. Još ne znam ko je to bio. Mnogo je toga nejasnog vezano za njenu smrt i čekam da se istraga potpuno završi. Imam razloga da verujem da Kika nije imala nameru da se ubije. Čak i da je imala, ona to ne bi uradila na moj rođendan – počinje priču neutešna Nataša Đukić.

Nataša je po prvi put za medije ispričala šta se dešavalo 24 sata prije nego što je saznala da joj je najmlađa kćerka preminula.

– Posljednji put sam se čula sa njom 7. decembra oko 23.36 sata, pitala me je da li ću moći da joj platim kiriju za januar, a ranije tog istog dana me je pitala da li mogu da podignem kredit da kupimo stan… Te večeri je, kasnije sam to videla sa ručuna, platila hranu koju je poručila od 2 do 4 sata ujutru. I sad se pitam da li osoba koja planira da kupi stan, istovremeno planira i da se ubije.

– Tokom razgovora dogovarale smo se da sutra dođe da proslavimo moj rođendan. Rekla mi je da ćemo se sve dogovoriti kada se sutra bude probudila, ali to se nije desilo – priča neutešna majka i dodaje da je Kika uglavnom noću bila budna i da je tokom dana duže spavala.

Nataša nam je ispričala da je dobila poziv od Kikine drugarice koja joj je čestitala rođendan i obavijestila da će ići do njene kćerke, pa će zajedno doći kod nje. Međutim, Kika nije odgovarala na poruke.

– Tog dana uzalud sam slala Kiki poruke ali odgovora nije bilo, ni slutila nisam šta se dešava. Planirala sam da sa mojom najboljom drugaricom oko 20 sati odem kod Kike u stan, sa hranom, ukoliko ona ne bude mogla da dođe – prisetila se Nataša i u dahu dodala da je, u trenutku kada je trebalo da krenu kod Kike, došla komšinica.

Nataša kaže da je oko 22 časova dobila poziv od Kikine drugarice koja je otišla kod njene kćerke u stan.

– Rekla mi je “Kiki ide pjena na usta”, a ja sam joj rekla da odmah pozove hitnu pomoć, a da mi stižemo – kaže Nataša i dodaje da je odmah nazvala taksi i uputila se ka stanu.

– Na ulazu u zgradu bilo je Kikinio mače, uzela sam ga u ruke, i ubrzo potom susrela ženu iz Hitne pomoći. Rekla mi je da, nažalost, nema lijepe vijesti za mene i da je Kika preminula. Van sebe sam krenula ka njenom stanu, ali nisu mi dali da uđem. Morala sam da je vidim – priča nam uplakana majka.

Nataša nam je ispričala da je odmah po ulasku u stan ugledala Kikino tijelo kako poprečno leži na krevetu, dok su joj noge visile. Majka tvrdi da Kika nikada nije ležala u tom položaju.

– Dohvatila sam joj ruku koja joj je bila u grču mazila je. Gledala sam to lijepo lice mog djeteta. Mazila sam je po licu i u trenutku kada sam je pomazila po vratu, krenula joj je krv iz nosa. Bilo je jezivo – priča kroz jecaj nesrećna i neutešna Nataša i dodaje da od tog trenutka ne prođe sekund, a da ne pomisli na Kiku.

– Ona je bila moje mezimče. I sad mi odzvanja u glavi njen glas: “Mamita, e samo da ti kažem!- kaže neutješna žena za “Informer“.

