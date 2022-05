UŽAS: ŽENA HTJELA STAVITI DIJETE U KOLICA, A UNUTRA BILA OGROMNA ZMIJA

Kolica nam stoje u gepeku na parkingu zgrade, supruga ih je izvadila i raspakovala i dok se okrenula da uzme dijete i stavi u njih, ugledala je zmiju omotanu oko točka. Odmah me je pozvala i ja kad sam došao nije je bilo. Pretpostavio sam da se uplašila i počeo sam da kuckam po kolicima ne bi li izašla. Nije je bilo – kaže Dušan za RINU.

Duže od pola sata pokušavao je da vidi da li je zmija ostala u kolicima, a onda je otišao do stana da uzme šarafciger kako bi ih rasklopio i provjerio da li se negdje zavukla unutra. Kad se vratio iz stana, nakon samo dva minuta, ugledao je ponovo opasnog gmizavca koji se izvlači iz postave.

U prvi mah učinila mi se mala jer je bila tanka, međutim, kad sam krenuo i sam štapom da je izvlačim kao da joj nije bilo kraja. Uplašila se i ponovo zavukla u kolica i više ni sam nisam znao šta da radim. Pozvao sam prvo Komunalno, pa zatim vatrogasce, ali svi su mi rekli da oni nisu nadležni za to. Pitao sam ih više puta šta da radim, a oni su me samo upućivali na broj telefona jednog Čačanina koji može da nam pomogne, a on od silnih intervencija do nas nije mogao da dođe. Pritom, tom čovjeku niti je to nadležnost, niti je plaćen za to – kaže Dušan i dodaje da ono što ga najviše plaši jeste činjenica da zgrada ima dvorište u kom svi sjede i djeca se igraju, a sada je zavladao strah.

Čačanin na kog su gradske službe upitile Dušana jeste nadaleko poznati Dejan Bisenić kog čeka ne samo čitav Čačak, već i čitav Moravički okrug. On već preko dvije decenije na sebi svojstven način komunicira sa ovim životinjama i tako spasava na stotine života. Za RINU kaže da su mu se ovog proljeća telefoni usijali i da ne može da postigne da obiđe sve oni koji ga zovu u pomoć.

Situacija nikad nije bila alarmantnija nego sad. Telefon mi se usijao od poziva, a ja koliko god se trudio ne mogu baš svima da izađem u suret. Građani koga god da pozovu od institucija, oni ih upute na mene i ja zaista odmah krenem ali ne mogu odjednom biti na više mjesta i sve da postignem. Nekad intervenišem i tokom čitave noći. Ljudi se plaše za svoj život i ja ne bih mogao da oprostim sebi da nekom ne pomognem. Veliki je problem jer mnogo zmija izmililo je na površinu usljed zemljotresa koji su nedavno pogodili Čačak – izjavio je ovaj čovjek koji je pravi heroj Moravičkog okruga. prneosi “Hayat“.

