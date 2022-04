Kako su objavili srpski mediji, Putin je čestitao Vučiću na izbornoj pobjedi, a dotaknuli su se i rata u Ukrajini.

Vučić je sinoć, gostujući na RTS-u, prepričao taj razgovor i svoj odnos s Putinom.

“Dugo se poznajemo i ja neću prihvatiti to što ga nazivaju Hitlerom, luđakom i histerikom. On je stabilan i racionalan. Postigli smo suglasnost i to je važno za Srbiju. Rekao mi je da situacija u Ukrajini ide po njegovom planu”, kaže Vučić.

“Nisam mu tražio da mi govori o tome jer mi smo mala zemlja koja ne može riješiti sudbinu svijeta, ali on mi je rekao da je predstavnicima mnogo manjih zemalja EU dao objašnjenja oko situacije u Ukrajini i Buči”, rekao je Vučić.

Objašnjavao zašto su glasali za izbacivanje Rusije iz UN-ovog Vijeća za ljudska prava

Srbija je, podsjetimo, jučer glasala da se Rusiju izbaci iz Vijeća za ljudska prava u UN-u.

Vučić je istaknuo da se Srbija uoči glasanja o suspenziji Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN-a našla pod velikim pritiskom i ucjenama. Vučić je rekao da je primarna odluka Srbije bila da bude suzdržana prilikom glasanja, ali onda je stiglo bezbroj teških pritisaka, navodeći da to nema veze s osobnim pritiscima, već s pritiscima na zemlju.

“Onda vam kažu, znate da se danas i narednih dana odlučuje o sudbini Srbije, hoćemo li biti izuzeti iz paketa sankcija za naftu”, rekao je Vučić, prenosi Telegraf.

“Hoću da ljudi razumiju. Srbija je pod velikom ucjenom. Srbiji prijeti ‘nuklearni udar’, ne oružani, već paket sankcija i zaustavljanje europskog puta. I što onda da radimo, pitam ove patriote? Srbija je jedina u Europi koja nije uvela sankcije Rusiji. Ja sam dobio orden Aleksandra Nevskog i znam što govorim i što Srbija radi. Sve uspijevamo izdržati. Držimo svoj politički kurs, pošten, moralan i častan. Nismo izolirani od svijeta, nećemo okrenuti leđa Rusiji, ali smo na europskom putu”, rekao je Vučić.

