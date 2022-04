Milanović: Ja nemam predrasude ni prema Srbima koji su bili agresori, ni prema Bošnjacima

Redom kneza Domagoja odlikovan je posmrtno za hrabrost i junaštvo u ratu general HVO-a i ratni komandant general Ivo Lozančić. Odlikovanje je preuzela njegova kćerka.

Redom Bana Jelačića za iznimnu uspješnost odlikovano je Zborno područje Mostar, Tomislavgrad, Vitez i Orašje.

Nakon uručenja odlikovanja Milanović se obratio prisutnima rekavši da će paziti na svaku svoju riječ.

“Jer znam da je oko nas vaga za tačno mjerenje, bila ona prijateljska ili neprijateljska. S naglaskom na ono drugo. Ja nisam odavde porijeklom. Kad god dolazim ovdje dolazim u nešto što osjećam u sebi, ali što mi je daleko”, kazao je Milanović.

U nastavku je pohvalio organizatore manifestacije i domaćine izdvojivši predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

“Razina organizacije, kultura, stil, sve je to Evropa. To pokazuje koliko imate stila. Sami odabir imena ovog doma, Stjepan Kosača ukazuje na to. Vi ste njegovi baštinici, kao što ste baštinici i Zvonimira i Tomislava. Natpis koji stoji napisan na sva tri hrvatska pisma latinicom, glagoljicom i ćirilicom pokazuje da to baštinite. Ni prema kome u BiH nemam predrasude, ni prema Srbima koji su bili agresori u ratu, ni prema Bošnjacima, koji su, nadam se, bolji partneri koji su nekada bili. Sve to potpune realnosti, i hrvatsko koje je u BiH neiskorjenjivo i bez kojega BiH nema.”, dodao je Milanović.

Dotaknuo se i aktuelnih političkih tema rekavši da je on kozmopolit, no da je izabran da bude predsjednik svih Hrvata.

“Hrvati kao najmalobrojniji narod u BiH ne žele biti manjna, iako biti manjina nije sramota. Za predstavnike manjina u Hrvatskoj glasaju isključivo predstavnici tih naroda. Tako je bilo i u BiH prvih deset godina nakon potpisivanja Dejtona. Šta se to dogodilo u zadnjih 15 godina, o tome ćemo razgovarati, ali sumnjam da ćemo daleko stići”, dodao je Milanović.

Hrvatski predsjednik je dodao da je on prijatelj BiH i da je Hrvatska prijateljska i bratska zemlja.

“Prije tri sedmice sam bio na sastanku gdje je bila inicijativa država srednje i istočne Evrope da se Ukrajina podrži da dobije hitni kandidatski status za EU. Ja sam tada rekao da ne mogu. Ako ćemo ići tako daleko i Ukrajini dati status kandidata onda to ne može ako taj isti status nećemo dati BiH. Govori li tako neprijatelj države. To nažalost u BiH nije prepoznato kao prijateljski čin”, dodao je Milanović.

Na kraju je govorio o ulozi Evropske unije u “moderiranju” određenih tokova u BiH, a kritikovao je i određene evropske zvaničnike.

“Tek kada uđe u Evropsku uniju Bosna i Hercegovina može postati građanska država. Do tada je BiH utvrđena Dejtonskim sporazumom. EU je jedna od najvećih stvari koje je Hrvatska ostvarila u svom interesu. To je sredstvo kroz koji mi ostvarujemo korist za sebe. No, EU se nažalost pokazala kao nikakav administrator u BiH. Ovo se pretvara u kolonijalnu upravu”, zaključio je Milanović. prneosi “Klix“.

