U programu uživo zaprijetio da će ubiti ženu i kćerku: Odmah je uhapšen

On je doveden u prostorije PU Kraljevo, dalji rad na slučaju je u toku, potvrdili su iz policije za Telegraf.

Tokom, desilo se uznemirujuće telefonsko uključenje, kada je čovjek, koji se predstavio kao Milorad, izjavio da “ozbiljno razmišlja da ubije svoju ženu i kćerku”

“Mislim ozbiljno da to uradim, odem u policiju i kažem: “E, sad je nasilje””, naveo je čovjek.

Na opšte zaprepaštenje svih prisutnih, voditeljica je zapitala da li je svjestan izgovorenih riječi i da govori u živom programu.

“Nikad u životu nisam udario. Zvale su policiju za nasilje u porodici i istjerale me iz mog stana. Sad sam u staračkom domu, molio sam da me prime. Želim to iz srca da uradim, ozbiljno to razmišljam da uradim. Ali ako ubijem ženu, kćerka će jedva da dočeka da proda stan, pa bi radije obje ubio”.

Rekao je da je svjestan svojih riječi i da bi to uradio zbog nepravde.

“To je moj stan, ja sam ga dobio od toplane. Istjerale su me iz mog stana. Kleo sam kćerku da umre na porođaju. Ona ne može da ostane trudna, ne da onaj gore da se skotovi razmnožavaju”, uputio je groznu poruku. prneosi “Radiosarajevo“.

