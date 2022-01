OD VELIKE RIJEKE POMISLI DA JE POTOČIĆ! Stručnjak otkrio JEZIVO DEJSTVO droga koje je navodno koristio Periš!

Već 10 dana traje potraga za Splićaninom Matejem Perišem, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu.

Od samog starta spekuliše se da je Periš sa svojim drugovima navodno koristio određene nedozvoljene supstance, a doktroka Dijana Raketić za Kurir televiziju opisala je kakvo dejstvo sintetičke droge imaju na psihu čovjeka.

– Sve psihoaktivne supstance mijenjaju sve psihičke funkcije. Od svijesti, pažnje, opažanja, mišljenja, volje nagona, a mladi ljudi su skloni da uzimaju dvije ili više psihoaktivnih supstanici sa ilegalnog tržišta i mi ne znamo tačno šta je sastav toga – kaže Dijana Raketić, direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

Ona je dodala da veoma ozbiljne komplikacije mogu da se dese prilikom uzimanja psihoaktivnih supstanci.

– To su vrlo ozbiljne kompilkacije koje se mogu desiti kod konzumiranja psihoaktivnih supstanci, to su psihotične slike gdje su mladi potpuno dezorjentisani. Od velike rijeke može da se pomisli da je mali potočić. I to jesu kliničke slike koje su najčešći razlog zbrinjavanja na psihijatrijskim odjeljenjima. I taj broj je preko 25 posto koji završi na psihijatriji i koji ima sreću da ne završi tragično. Često se dešava da se pod dejstvom ovih psihoaktivnih supstanci dešavaju i se*sualna zlostavljanja i kada možete biti žrtve nasilja, kidnapovanja i slično – navodi doktorka Raketić.

Direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti istakla je da je nepredvidivo kako će se konzumiranje psihoaktivnih supstanci odraziti na pojedinca.

– Da li će se i kada pojaviti ovako složene komplikacije je nepredvidivo i važno je da znamo da provod može biti dobar i bez psihoativnih supstanci. Važno je da znamo šta se može sve dogoditi kada konzumiramo ove supstance, da budemo umjereni i odmjereni. Važno je da brinemo o svom mentalnom i fizičkom zdravlju – kaže dr Raketić i dodaje:

– Ako ste vi malo osjetljivija struktura, ako ste ranije bili skloni nekom psihičkom raskolu, onda ste zaista pogodna ličnost da se isoplji jedna klinička slika koja se može i tragično završiti – ističe dr Raketić.

Djelovanje psihoaktivnih supstanci može trajati do sedam dana, a u pojedinim slučajevima može se desiti da ostanu i trajne psihičke posljedice.

– Ta dejstva traje od jedan do sedam dana, ko ima sreću to se završi odmah dok neko može da zapadne i u ozbiljna psihotična stanja koja zahtjevaju dugo i opsežno liječenje – istakla je dr Dijana Raketić direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

SNIMAK MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

