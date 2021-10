Željezničkom prugom bit će povezane BiH, Crna Gora i Albanija

Preduslov za to je konačni dogovor i početak realizacije projekta izgradnje mediteranske željeznice, koja bi, uz jadransko-jonski autoput, povezala zemlje regije od Grčke, preko Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, do Italije, u okviru kojeg je jedan od ključnih segmenata revitalizacija pruge koja bi povezala Mostar (Sarajevo) i Podgoricu, odnosno potez od Čapljine do Nikšića – rekao je Mitrović za Avaz.

Mitrović je otputovao je u Crnu Goru, gdje će održati niz sastanaka o ovoj temi.

– Teško je predvidjeti početak radova, ali upravo počinjemo intenzivnije razgovore za izgradnju pruge od Čapljine do Nikšića. Studija je urađena, postoji zainteresovanosti tri države. Sigurno je da će ovaj željeznički pravac doprinijeti razvoju BiH. Radi se o vrlo bitnom projektu, o kojem ćemo razgovarati s partnerima u Crnoj Gori – kazao je za Avaz ministar Mitrović.

On je rekao i da postoji problem s digitalizacijom u BiH i uspostavljanjem 5G mreže.

– Obaveza operatera je da u narednih pet godina 4G signalom pokriju cijelo područje BiH. U ovom trenutku moramo raditi na tome, a onda da govorimo o 5G mreži. Sve je trenutno na čekanju, a ja se iskreno nadam da će uskoro proraditi Savjet ministara BiH i da ćemo konačno dobiti saglasnost javnih emitera koji trebaju da daju zeleno svjetlo i na specifikacije i na tendersku dokumentaciju za naprednu 5G mrežu, rekao je Mitrović.

