POREZ NA MENSTRUACIJU: Vladajuća većina u Saboru bez argumenata odbacila prijedlog o smanjenju PDV-a

Zato su zastupnici vladajuće većine još jednom odbacili prijedlog Anke Mrak Taritaš da se PDV na ženske higijenske potrepštine smanji sa 25 na pet posto čime bi se ulošci i tamponi stavili u istu kategoriju životno važnih proizvoda kao što su kruh, mlijeko, stručne knjige, lijekovi, medicinska oprema, kino ulaznice i novine. Na sve te proizvode, jer je procijenjeno da se bez njih ne može i da ih treba učiniti cjenovno pristupačnijima, PDV je sada pet posto. HDZ-ovi su zastupnici i sinoć vrlo slikovito pokazali kako uopće ne razumiju problematiku i kako im je najlakše uštede raditi na ženama.

Ulošci i tamponi za njih očito ne ulaze u skupinu životno važnih proizvoda niti razumiju što je to menstrualno siromaštvo. U svom obrazloženju zašto odbija prijedlog Anke Mrak Taritaš, koji je u saborsku proceduru stigao zahvaljujući 46 potpisa oporbenih zastupnika, bez obzira na političku obojenost, ali niti jednog HDZ-ovog, Vlada je najavila analizu učinaka prijedloga za porezne promjene, spomenula “sustavno i cjelovito” provođenje porezne reforme, pozvala se na svoj Program za razdoblje 2020. – 2024. i tako dalje. Upravo u tom programu, u poglavlju Porezno rasterećenje građana i gospodarstva, stoji da će se “proširiti područje primjene sniženih stopa poreza na dodanu vrijednost od 13 posto i 5 posto”. No, bilo je to nakon pobjede na parlamentarnim izborima, a uoči glasanja u Saboru o novim ministrima.

Trećina žena štedi na ulošcima, deset posto ih ne može kupiti

Da menstrualno siromaštvo nije samo neka PR poruka feminističkih grupa, pokazali su rezultati istraživanja riječke Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter. A oni glase: trećina žena u Hrvatskoj mora štedjeti na ulošcima i tamponima jer su im preskupi, deset posto žena si ih uopće ne može priuštiti, njih 12 posto nemaju dovoljno higijenskih proizvoda pa ih ne mijenjaju niti nakon osam sati što im ugrožava zdravlje, deset posto žena nema novca za kupnju lijekova protiv boli za vrijeme menstruacije… Većina sudionica istraživanja rekla je kako bi menstrualne potrepštine trebale biti besplatno dostupne u školama i na fakultetima, a polovica njih da bi ih često koristile. Ti bi rezultati bili još porazniji da istraživanje nije provedeno online jer najsiromašnije žene često nemaju niti pristup internetu pa tako niti mogućnost sudjelovanja u istraživanjima.

Udruga PaRiter danas je reagirala na sinoćnje događaje u Saboru.

“Jučer navečer je u sramotno praznoj Sabornici, ispred nešto više od deset zastupnika i zastupnica, od njih 151 koji su plaćeni da bi sudjelovali u saborskim raspravama, raspravljano, po četvrti put, o smanjenju poreza na menstrualne potrepštine. I prije same rasprave, odgovor je bio jasan – Vlada je opet jasno i nedvosmisleno poslala poruku da su žene građanke drugog reda i da smanjenje poreza na menstrualne proizvode i dalje nije opcija, već izuzetno kompleksno pitanje oko kojega se trebaju trustovi mozgova okupiti i raspravljati godinu dana – ako ne i više. Krajnji cilj je čekati direktivu EU koja će nam naložiti da se priklonimo zemljama koje poštuju dostojanstvo svojih građanki”, naglašava Marinella Matejčić iz PaRitera.

PaRiter o seksizmu u Sabornici

“Bilo je zanimljivo pratiti srčanost saborskih zastupnica Anke Mrak Taritaš, podnositeljice prijedloga, zatim Sabine Glasovac, Katice Glamuzina, Katarine Nemet i drugih, koje su doista elokventnim i jasnim izlaganjima ukazivale na jednostavnost zahtjeva: smanjiti porezno opterećenje na menstrualne potrepštine jer je to dio svakodnevice više od pedeset posto hrvatskog stanovništva i jer Vlada jednostavno mora ukinuti seksistički element poreznog zakona koji opterećuje one koje imaju menstruaciju.

Također je bio zanimljiv i komentar Zdravka Zrinušića, ravnatelja Porezne uprave, koji je govorio u ime Vlade RH, a svoje je izlaganje započeo s riječima: “Nakon ovoga sve što je iznijeto, nadam se da moja supruga i moje dvije kćeri ne gledaju, ali to nikako ne znači da želim reći da je Vlada bešćutna ili da Vlada ne sadrži ni jednu ministricu u svojim redovima i da ovo što je predloženo Vlada, prije svega i zahvaljuje na tom prijedlogu i načinu u smislu ciljeva podržava.” Naveo je i da Vlada razmišlja o izmjenama zakona u kontekstu prijedloga koji ide u okviru izmjena zakona do 2024. godine te je kao najvažniji razlog naveo sustavnost koju traže kod pristupa u kontekstu programa Vlade RH. Zanimljiv je Zrinušićev uvod, jer što to izdvaja njegovu obitelj od ostalih obitelji? Vjerojatno to da ne spadaju u onih dvanaestak posto hrvatskih žena i djevojaka koje nemaju dovoljno higijenskih proizvoda, a otprilike isti postotak si ih uopće ne može priuštiti”, stoji među ostalim u reagiranju PaRitera.

Menstrualno siromaštvo utječe na reproduktivno zdravlje

I njima, kao i većini politički svjesnih zastupnica i zastupnika, jasno je da će se PDV na uloške i tampone kad-tad morati smanjiti, no čeka se nalog EU, koja svojim rezolucijama i akcijama podržava smanjenje tog poreza i potiče članice da menstrualne potrepštine učine dostupnima školarkama i studenticama, kao i svim socijalno ugroženim ženama. Uostalom, i povijesno važna Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU u kontekstu zdravlja žena, koju je EP usvojio na inicijativu hrvatskog zastupnika Predraga Freda Matića, poziva države članice da osiguraju pristup proizvodima za menstrualnu higijenu za sve. U točki 25. “ističe negativne učinke takozvanog ‘poreza na tampone’ na rodnu ravnopravnost i poziva sve države članice da ukinu taj porez i u tu svrhu iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u i primijene izuzeće ili stopu PDV-a od nula posto na te osnovne proizvode”.

Hrvatska 17 godina iza Kenije

Hrvatska je po svom pristupu menstrualnim potrepštinama sedamnaest godina iza Kenije koja je još 2004. ukinula porez na uloške i tampone. Riječ je o državi s dvanaest puta više stanovnika nego što ih ima Hrvatska i sa sedam i pol puta manjim BDP-om po stanovniku od Hrvatske.

Anka Mrak Taritaš u svom je jučerašnjem govoru, obrazlažući svoj prijedlog, iznijela i svijetle primjere europskih zemalja. “Škotska je postala prva država u kojoj su ženski higijenski proizvodi dostupni besplatno. I cijeli niz drugih zemalja najavljuje da će to isto učiniti, dok su neke već uvele besplatne tampone i uloške u školama i na fakultetima. Među njima su Engleska i Novi Zeland, a u najavi je taj potez u Francuskoj”. U Hrvatskoj za sada učenice u pet škola mogu dobiti besplatne uloške i tampone: Prometna i strojarska škola u Varaždinu, Tehnička škola Ruđera Boškovića iz Vinkovaca, srednja škola Vladimir Gortan u Bujama, Pulska gimnazija i srednja škola u Buzetu. Riječka vlast razmatra uvođenje besplatnih uložaka i tampona u osnovne škole jer nad njima ima ingerencije.

Zastupnica Mrak Taritaš navela je i kako je GLAS početkom godine u proceduru uputio prijedloge zakona za osnovne i srednje škole te za fakultete kojima bi se osigurale besplatne menstrualne potrepštine u obrazovnim ustanovama na području cijele zemlje. Izračunali su kako bi to državu koštalo oko 35 milijuna kuna. “Za usporedbu, trošak Ureda za Hrvate izvan domovine je 84 milijuna kuna”, izjavila je Mrak Taritaš. Besplatne menstrualne potrepštine u školama riješile bi učenicama jedan od gorućih problema: naime, one koje nemaju novca za njih u dane menstruacije nerijetko izostanu s nastave.

Stranačka disciplina prevagnula na odborima

Uoči saborske rasprave o prijedlogu Anke Mrak Taritaš o njemu su se izjašnjavali i saborski odbori. Odbor za ravnopravnost spolova je podržao prijedlog, zaključio da bi državne odgojno-obrazovne ustanove trebale osigurati zalihe besplatnih higijenskih potrepština za učenice te da bi trebalo podići razinu obrazovanja na temu menstruacije. Predsjednica tog odbora je zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić.

Odbor za zakonodavstvo prijedlog je odbacio po kratkom postupku jer se slaže s mišljenjem Vlade RH. Njegova je predsjednica HDZ-ova Marija Jelkovac, koja je u saborske klupe stigla kao zamjenica ministra Tome Medveda.

I Odbor za financije i državni proračun je odbacio smanjenje PDV-a na uloške i tampone premda je u raspravi na sjednici rečeno kako je to dobra inicijativa, kako bi se Hrvatska sa sniženom stopom PDV-a na ženske higijenske potrepštine u svijetu drugačije percipirala, da treba riješiti menstrualno siromaštvo, da ženske higijenske potrepštine trebaju biti jeftinije i dostupnije. Unatoč tome, prijedlog je odbačen većinom glasova. Presudila mu je stranačka disciplina. I na čelu tog odbora je zastupnica HDZ-a Grozdana Perić, koja je do lipnja ove godine bila članica Odbora za ravnopravnost spolova.

HDZ-ovoj zastupnici Aniti Pocrnić-Radošević prijedlog ukidanja ili smanjenja poreza na menstrualne potrepštine bio je u najmanju ruku smiješan. Karikirajući kako žene nisu počele dobivati menstruaciju dolaskom Plenkovića na vlast pokušala je ovu važnu temu prebaciti s područja poreznih politika koje bi trebale ići na ruku građanima i poboljšanju kvalitete njihova života, prebaciti na područje političkog prepucavanja s oporbom. I ostala jedina kojoj je to još i grohotno smiješno, prenosi reci.hr.

