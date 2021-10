Dvaput cijepljen i negativan došao u bolnicu, pet dana poslije dobio koronu i umro

Slobodan Estrajher, 76-godišnjak iz Rijeke, zaprimljen je u KBC Rijeka 19. kolovoza, zbog pregleda začepljenih karotidnih arterija i daljnjeg liječenja. Iako cijepljen s obje doze Pfizera, zaključno u svibnju, za prijem u bolnicu Esterajheru je napravljen PCR test u samom KBC-u i do pristizanja rezultata proveo je čitav dan u sobi za izolaciju. Nakon što je test pokazao da je negativan, smješten je na Kliniku za neurologiju, u sobu s još dva pacijenta koji su prošli istu proceduru i tek nakon negativnog PCR testa dobili krevet u zajedničkoj sobi.

Bilo je ljeto, turistička sezona u punom jeku, brojevi zaraženih koronavirusom, navodno, niski, a Hrvatska na europskoj epidemiološkoj karti u zelenoj i žutoj zoni. Za razliku od pacijenata, djelatnici KBC-a Rijeka, među kojima ima i necijepljenih, nisu imali obavezu PCR testiranja pri dolasku na radno mjesto u bolnicu. Esterajher je, nakon pretraga, trebao biti premješten na drugi odjel, radi operacije, zbog čega mu je, pet dana po prijemu u bolnicu, ponovno napravljen PCR test. Ovoga puta, 24. kolovoza, bio je pozitivan, kao i druga dva pacijenta iz njegove sobe. Simptoma, osim škakljanja u grlu, nije imao, no umjesto na operacijskom stolu, završio je na covid odjelu riječkog KBC-a. Devet dana kasnije, stanje mu se naglo zakompliciralo. Zbog respiratorne insuficijencije, završio je na kisiku, no pluća su bila jako oštećena, a njegov organizam preslab da se izbori. Umro je 4. rujna, bez da se stigao pozdraviti sa svojim bližnjima. Zvali su ga tog jutra bezuspješno na telefon. Tek poslijepodne, iz bolnice su im javili da je Slobodan Estrajher preminuo u jutarnjim satima. prenosi “Jutarnji“.

Slobodan je jedan od rijetkih preminulih u Hrvatskoj koji su bili cijepljeni objema dozama – u Primorsko-goranskoj županiji, do sada, takvih je bilo samo četvero, a radilo se o ljudima starije životne dobi s više drugih komorbiditeta. I Slobodan je spadao među one za koje u izvješćima stoji da su imali brojne pridružene bolesti, no on se zarazio u bolnici, u koju je išao na zahvat čišćenja krvnih žila, nakon kojeg bi kroz par dana vjerojatno bio doma, i u kojoj je, smatra njegova supruga Jadranka Jurčić, trebao biti siguran. S obzirom na to da je bio srčani i plućni bolesnik, pazio se čitavo vrijeme pandemije i cijepio se čim je stigao na red, nakon čega se nastavio paziti, sukladno preporukama medicinske struke.

– Bila sam šokirana kada mi je, u telefonskom razgovoru, rekao da neke od sestara na odjelu na kojemu je ležao nisu cijepljene. Kada sam o tome pitala šefa odjela, on mi to nije ni potvrdio ni demantirao – rekla nam je Jadranka Jurčić, koja je poslala mail ravnatelju KBC-a Alenu Ružiću.

U pismu je apelirala na cijepljenje medicinskog osoblja, pogotovo onih koji rade s teškim pacijentima, a Ružić joj je vrlo brzo odgovorio, izrazivši žaljenje zbog smrti supruga te ističući da je i on svjestan tog problema, ali da nema zakonske ovlasti prisiliti djelatnike na cijepljenje.

U KBC-u Rijeka potvrdili su nam da na Klinici za neurologiju rade tri sestre koje nisu cijepljene niti su preboljele Covid, dodajući da se te tri sestre redovito testiraju. Međutim, kažu da zarazu nije prenijelo necijepljeno medicinsko osoblje, ističući da su “zbog tog slučaja proveli potrebne izvide”.

“Utvrđeno je da je dotični pacijent primljen u trokrevetnu sobu na Klinici za neurologiju radi liječenja i u tom je trenutku imao negativan PCR test kao i preostala dva bolesnika u toj sobi. Nekoliko dana po dolasku zbog potrebe za premještajem na drugi odjel ponovno su testirana sva tri pacijenta u navedenoj sobi te su svi nalazi njihovih PCR testova bili pozitivni. Istog dana, 24. kolovoza, po primitku tih pozitivnih nalaza bolesnika cjelokupno osoblje Klinike za neurologiju pristupilo je PCR testiranju i utvrđeno je da su svi bili negativni na covid-19“, odgovorili su nam iz KBC-a Rijeka.

Pretpostavljaju da je zarazu unio jedan od pacijenata iz sobe, koji je na prvom PCR testu bio lažno negativan i bez simptoma covida. Iako je samo jedan od pacijenata iz te sobe bio necijepljen, svi su bili testirani pri ulasku u bolnicu i u samoizolaciji do stizanja rezultata testa, a kako tada još nitko nije imao simptome, zaraza se proširila na ostale pacijente iz sobe.

Sve to događalo se i prije nego što su uvedene obavezne covid-potvrde i za djelatnike bolnica i za medicinsko osoblje, a do proboja covida na odjel došlo je čak i uz dodatne mjere opreza.

