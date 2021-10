Milanović: “Snimka s granice pokazuje incident za kojeg neko treba odgovarati”

„Nema opravdanja da se ljude batina. Da ih se spriječava da ulaze u Hrvatsku za to vidim potrebu i razlog jer nije više 2015. godina. Rekao sam policiji da pomogne potrebitima i ugroženima, ali da čuva granicu jer kada to mora preuzeti vojska, to je katastrofa. Granica postoji u glavama, u svijesti, percepciji i u propisima Europske unije, cijeli Schengen je granica. Ovo treba istražiti da vidimo što se dogodilo. Kakve posljedice Hrvatska može imati zbog toga?! Ovisno o tome što istraga pokaže. Europska komisija s jedne strane traži od nas da čuvamo granicu, opremaju nas opremom vrijednom na milijune eura, i onda kad vide nešto što im se ne dopada, zato što moraju tako reagirati, onda reagiraju. Ako hoće da Hrvatska čuva svoju i europsku granicu, onda će biti incidenata. Ovo smatram incidentom za kojeg netko treba odgovarati. Od nas očekuju da granicu prema istoku, koja je sutra već šengenska, čuvamo. Čime? Lepezama?! Ljudi u policiji, ako maknemo nekolicinu koji su napravili, teoretski, ono što nisu smjeli, rade grozan posao za male novce u nemogućim uvjetima”, izjavio je Milanović.

Komentirao je migrante koji na razne ilegalne načine nastoje doći do pozicije da žive bolje te dodao kako to pravo ne postoji, upozorivši kako su ilegalne migracije svjesno počinjen protuzakonit čin koje vrše osobe koje dolaze s područja na kojima nisu ugrožene.

„Mali prihodi ne znače da je netko životno ugrožen, a takvi migranti sistemom pokušaja i pogrešaka opetovano preko Hrvatske nastoje doći do zapadne Europe, a na tom putu ih hrvatska policija mora zaustaviti, ali ne i bespotrebno batinati”, poručio je hrvatski predsjednik.

Milanović je naglasio kako migranti dolaze iz BiH u kojoj postoje svi uvjeti za zadovoljenje njihovih ljudskih potreba.

„Na listi prava ne vidim pravo da se prođe kroz Hrvatsku i preko nje uđe u Sloveniju, a onda dalje prema Hamburgu ili Berlinu”, izjavio je Milanović.

Govoreći o inicijativi pojedinih država EU članica da se na granice postave zidovi koji bi sprečavali ilegalne migracije, Milanović je poručio kako mu se ta ideja ne sviđa ako je riječ o granicama unutar Schengena, ali ako je riječ o zidovima na šengenskim vanjskim granicama, smatra kako to treba dogovoriti jednoglasno.

„Žičana ograda Hrvatske prema BiH, pa i prema Srbiji, to je bolesno”, istaknuo je Milanović.

Zaključio je kako spornu snimku treba detaljno istražiti te utvrditi tko je i na koji način odgovoran za eventualno incidentnu situaciju, piše Anadolija.

