Od koronavirusa preminula mlada žena u 7. mjesecu trudnoće

Trudnica iz Vlasotinca (31) preminula je u petak u Covid bolnici u Kruševcu u Srbiji.

Bila je u sedmom mjesecu trudnoće.

Mlada žena, koja je čekala treće dijete, primljena je u kovid bolnicu u Kruševcu 2.avgusta, ali uprkos naporima ljekara, njeno stanje se pogoršavalo i nažalost nije uspjela da dobije bitku sa virusom, prenosi Blic.

– Trećerotka, koja je bila 1990. godište, primljena je u kovid bolnicu u Kuševcu u izuzetno teškom stanju 2. avgusta. Postepeno su se pogoršavali svi parametri – padala je saturacija, rasli su parametri zapaljnja, leukociti i sve redom je bivalo sve gore, pa je na kraju priključena i na respirator. Čak smo slali i ekipu ginekologa iz Niša, iako i u bolnici u Kruševcu ima ginekolog, i oni konstatovali u da ne postoji nikakva mogućnost da pokušaju porođaj – rečeno je Kuriru u UKC Niš.

Kako su ljekari ispričali, borba za život trudnice trajala je 18 dana.

– Učini smo sve što smo mogli, mnogi kod nas dođu prilično kasno i to zaista utiče i na to koliko će njih preživjeti. Po protokolu, i to 11 verziji koja je u Srbiji, dajemo najbolju i najskuplju terapiju, kakva se daje i svuda u svijetu. Pacijenti i u Njojorku i kod nas dobijaju iste lijekove – rekli su u UKC Niš.

Direktor Opšte bolnice Leskovac dr Nebojša Dimitrijević potvrdio je da je ta trudnica prošla i kroz njihovu bolnicu.

– Bila je samo u ambulanti jer je dežurna ekipa vidjela da je u jako lošem stanju i poslali su je odmah u kovid bolnicu u Kruševcu – kazao je dr Dimitrijević.

