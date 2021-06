Vučić: Ne interesuje me šta će reći Kurti

“Ne mislim da treba Kurtiju da govorim bilo šta konkretno, nije on tu posebno važan već je važan onima u Beogradu koji su ga podržavali. On je bio idol i heroj mnogih u javnosti u Beogradu, zašto se sada ne jave svom prijatelju i objasne da ne bi trebalo da napada Srbiju i Srbe na takav način”, zapitao je Vučić u izjavi za Pink uoči sutrašnji nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Kaže da od Kurtija i ne očekuje ništa, ali da ga interesuje šta će mu reći evropski predstavnici koji su bili supotpisnici Briselskog sporazuma.

“Neću ni da se mešam u tu raspravu, samo ću da insistiram da se to sprovede do kraja. Ali, oni to neće da urad. Ne dolaze ovde da bi uradili nešto, jer misle da će jedan da mi zavrne ruku ili šiju i da se nešto desi i da onda kažem da ću da potpišem nezavisnost Kosova. To se neće dogoditi”, poručio je Vučić.

Kaže da treba sutra na ozbiljan način i argumentima dase razgovara, ali da je “delužn” (zabluda) ako će oni da pričaju svoje filozofske priče i da nema ništa protiv ako će Srbe da predstavljaju kao važnije filozofe od Hegela i Ničea.

“Nemam ništa protiv do god ne ugrožavaju bezbednost Srba i ne spaljuju naše manastre i crkve, ali veoma sam zabrinut za subdinu Visokih Dečana, govorili su ljudi u Goraždevcu da su ih britanski vojnici ispitivali i da bi to trebalo da čuva kosovska policija, što bi bilo veoma skandalozno i loše”, kaže Vučić.

On je rekao da se nada da im neće pasti napamet osvajački poduhvat na Visoke Dečane i srpske ckrve i manastire.

Dodao je pokušavaju trik da predstave srpske crkve i manastire kao kosovsko naslijeđe.

Kako je rekao, to može da bude kosovsko samo kao podgrupa, ali to je srpsko naslijeđe, a ne kao nešto što je njihova,pišu Nezavisne

“Očekuju nas ne laki razgovori, ali naša pozicija je čvrsta, stabilna i snažna, ali teška”, dodao je Vučić.

