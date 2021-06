Bivši gradonačelnik Beograda: Mladić je otpad, nemoralni, krvoločni, a takvog bijednika mi slavimo

Historičar, bivši gradonačelnik Beograda i nekadašnji ambasador SR Jugoslavije u SAD-u Milan St. Protić, u jednom televizijskom intervjuu 2018. godine imao je snažan govor u kome je poručio da je general Ratko Mladić zločinac, a Srebrenica neoprostiv zločin i srpska sramota, u intervjuu za beogradske medije od četvrtka upitao je Hrvate i Bošnjake gdje su “njihovi Protići” da nešto kažu o zločincima iz svog naroda.

Ocjenama i konstatacijama, iznesenim za tv produkciju Balkan info, o tome kako Ratko Mladić nije nikakav srpski oficir, niti heroj, već zločinac, te da su masovna ubistva Bošnjaka u Srebrenici u ljeto 1995. apsolutno neoprostiv zločin, Protić je potaknuo brojne reakcije i podijeljena mišljenja u javnosti i na društvenim mrežama.

Sada, nakon što je Mladić u utorak pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvoru, između ostalog i za genocid u Srebrenici, vrijedi se podsjetiti Protićevog govora.

– Zločin u Srebrenici apsolutno neoprostiv. Neoprostiv zato što su ga učinili Srbi – rekao je Protić u emisiji „Balkan info“, a na pitanje da li misli da je zaista toliko ubijenih koliko se smatra, odgovorio da je to potpuno nebitno.Da li je tri hiljade, da li je pedeset ili sedam hiljada, potpuno mi je svejedno. Srbi su se prvi put u svojoj istoriji ogriješili o druge. Mi to nikad ranije nismo radili. Tek kad su došli ovi nekrsti, na čelu sa Ratkom Mladićem, koji ne poštuju ništa. Koji do juče nisu bili Srbi uopšte. Ko je plakao kad je skidao petokraku. Koji nikakvog morala nemaju. Onda su krenuli da ubijaju civile. To Srbi nikad.. To je Srbima rađeno, ne jedanput kroz istoriju. A onda su oni počeli to da rade i obrukali ovu naciju za sva vremena – naveo je on.

Protić je rekao da je 18.000 momaka poginulo pod Mladićevom komandom u Bosni za Republiku Srpsku i da im niko nije spomenik podigao.

Nikad u crkvu nije ušao

– A plakali smo ovde da li će da ide u Hag ili ne, da li je sud pravedan ili nije. Je li to srpski oficir? Srpski oficir ide tamo dobrovoljno i kaže: „Meni ne treba odbrana, ne treba mi ništa, sudite koliko god hoćete, ja sam tu da odgovaram, ja sam rat izgubio, moji vojnici su izginuli.“ On se krio ko posljednji bijednik, k’o baba neka po rupama i podrumima, i kad su ga najzad isporučili, on je deset godina kenjkao tamo, sramota za srpski narod. To oficir, to Srbin, to komandant? To nije ništa. E, to smo danas mi postali. I njega slavimo, takvog bijednika mi slavimo i poredimo ga sa vojvodom Mišićem, a razlika je nebo i zemlja – rekao je Protić.

Upitao je zatim i da li je Mladić postao oficir pod Titom i petokrakom, i konstatovao da se ovaj komunizma nikada nije odrekao.

– Nikad u crkvu nije ušao dok to nije postalo probitačno. O srpstvu ne zna; na jednom mjestu kaže, „ovo im je osveta za bunu na dahije“. Ko da su Turci protiv nas digli, a ne, ne zna šta je buna na dahije, ima snimak u Srebrenici. To je srpski oficir u kog se mi pouzdamo i kog slavimo, zato tako i prolazimo. Ako su nam idoli Arkan, Mladić, Karadžić, Milošević, Šešelj, i njima slični, nije ni ludo da ovako prolazimo. A onda su nam krivi Amerikanci, svjetska zavjera, zaklinjemo se u Putina, a pojma nemamo ni ko je ni šta je, ni kakvu politiku vodi. Mi smo pogubili svaki pravac i kriterijum za ro ko smo i šta smo i šta ima smisla – naveo je Protić.

Dodao je i da ga uopšte ne interesuje koja su opravdanja i izgovori, kao ni pitanje da li je nama to neko radio?

To ne rade Srbi

– Pa, naravno da nam je radio i nije prvi put. Šta smo mi, divljaci koji se svete ili smo hrišćani koji praštaju? Šta smo mi? I onda još to negiramo. Umjesto da izađemo i kažemo, neki su Srbi to radili. Potpuno mi je nebitno koliko je ljudi poubijano. Poubijani su. Po spisku. Ljudi koji su uhvaćeni. Koji su bili potpuno nemoćni da se brane. Sistematski, danima, po cijeloj istočnoj Bosni, ne u Srebrenici. To je neoprostiv zločin. To je po mom srpskom uvjerenju, ljaga na srpskom obrazu za sva vremena, jer onda smo mi isti kao drugi. Ako mi to radimo, ne možemo da kažemo ništa Hrvatima, Albancima, muslimanima, Nijemcima. Onda smo mi isti i nikakve razlike nema – rekao je Protić.

Prema njegovom mišljenju time je svaka jama iz Drugog svjetskog rata i svaka žrtva iz Jasenovca – zbrisana.

– To ne rade Srbi, to je radio čovjek, i ljudi, koji su samo slučajno pripadnici mog naroda, inače su izrodi, otpad, nemoralni krvoločni, koji zaslužuje svaku osudu. Jer mi smo nekada vaspitani da opraštamo i da nikad ne posegnemo za životom protivnika kad je poražen, ne daj bože kad je zarobljen. Nama su nekada naši protivnici digli spomenik, evo ga u Košutnjaku, zato što smo bili viteški narod, viteška vojska. Mi smo Makenzena oslobodili, njemaškog feldmaršala u Prvom svjetskom ratu,piše Avaz

