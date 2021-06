Tužna priča o Čedi Jovanoviću: Mlad, energičan, još nije bio istetoviran i nabildan, političar kakav nam je trebao…

Kada se tokom studentskih protesta protiv Slobodana Miloševića pojavio Čedomir Jovanović, a tada još nije imao tetovaže i nabildane mišiće, za mnoge je bio političar kakav nam je trebao. Mlad, energičan, spreman na promjene. Samo, danas je ostalo baš malo ljudi koji mogu da ga se sjete kao takvog jer je u međuvremenu on postao neko ko tuče ljude reketima za tenis i razbija izloge po pekarama i restoranima brze hrane.

Vijest da je Čedomir Jovanović prije dvije noći na Novom Beogradu demolirao jedan lokal raširila se mrežama brzinom svjetlosti. Ni u jednoj sekundi niko nije pomislio da je u pitanju fake news ili da su izvještaji malo pretjerani. Ne, ljudi su odmah počeli da ispaljuju fore na Čedin račun jer se ovakav izliv bijesa nekako uklopio u mišljenje koje javnost ima o političaru, piše Raport.

Jovanović je preksinoć, nešto poslije 22 sata, razbio izlog restorana brze hrane nakon kraće svađe sa ljudima koji su se tu zatekli. Policija je odmah reagovala, pa je interventna jedinica došla na lice mjesta, razgovarala sa Čedom, a poslije su ga odvezli patrolnim džipom u policijsku stanicu Novi Beograd. Za njima je odmah krenula i njegova supruga Jelena.

Na mjestu gdje se desio incident ostao je polupan izlog, a navodno je Jovanović tokom policijskog uviđaja šutirao i policijski automobil i tvrdio da su za sve krivi navijači Crvene zvezde koji su ga, kako kaže, napali.

Prema njegovim riječima, bacio je stolicu u izlog restorana kako bi se odbranio od navijača iz grupe pod imenom “Hijene” i dodao da to nije prvi napad navijača na njega, i poručio da im se “neće sklanjati s puta”.

– Jesam bacio stolicu u izlog, jer oni samo taj jezik razumiju. A to što je problem ovo staklo, a ne Beton hala i njihovo divljanje, to sa mnom ne može da prođe. Neka ne dolaze, da nisu dolazili, da me nisu napali, ne bi bilo ništa – rekao je on za TV Prva.

Kako je Blicu ispričala njegova supruga, on je napadnut kada se sinoć vraćao kući.

– Parkirao je auto, krenuo je ka stanu i onda su ga iz čista mira napali navijači Crvene zvezde. Došlo je do koškanja, a onda su očevici pozvali policiju – kaže ona i tvrdi da Čeda nije “odjednom” polupao kiosk brze hrane.

– To oni koji su napravili cijeli problem sada pokušavaju svu krivicu da svale na njega – tvrdi ona.

U svakom slučaju, ovo nije prvi sličan incident u kome je učestvovao Čeda Jovanović, a koji bi prije išao uz neke klince ili huligane, a ne javnu ličnost, biznismena i političara.

Bez da se pravimo da razumijemo političku karijeru Čede Jovanovića, jasno je kao dan da je ovaj čovjek prilično izgubio kompas i da njegove reakcije nisu primjerene. Sve i da je neko pokušao da ga napadne, postoje načini da se zaštititi, a koji ne uključuju bacanje stolice i razbijanje lokala.

Nije se sigurno našao u nekom akcionom filmu pa da razbija sve pred sobom. Isto kao što ništa ne može da opravda to što je prošle godine uzeo reket i izlupao vlasnika privatne klinike sa kojim se zbog nečeg posvađao. Postoji civilizovan način da se svaki sukom riješi, a ne samo reket u ruke i udri.

Da živimo negdje gdje ljudi snose posljedice za svoje postupke, on bi možda i prije tog reketa i zvanično morao da se oprosti od ostatka svoje političke karijere. Ovako, dobio je priliku i da baca stolice po izlozima, a mi da čekamo da vidimo šta će biti sljedeće.

Facebook komentari